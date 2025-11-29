Termékvisszahívás: Ha ilyet vettél az Aldiban, nehogy megedd!
Visszahívtak egy pisztrángfajtát, mert lisztária lehet benne. Aki az Aldiban ilyet vett, nehogy egyen belőle!
Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. ALMARE SEAFOOD Füstölt szivárványos pisztrángfilé 125 g megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékekben Listeria monocytogenes jelenléte került kimutatásra.
Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) Hatóságunk nyomonköveti.
Az érintett termék adatai az alábbiak:
Termék megnevezése: ALMARE SEAFOOD Füstölt szivárványos pisztrángfilé (856614) 125 g
Többféle ízesítéssel
Fogyaszthatósági idő: 2025.11.30.
Tételszám: 4254431
Szállító: Laschinger Seafood GmbH
Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelősség.
Kérjük, amennyiben a fenti megnevezésű termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!
A Listeria monocytogenes fakultatív anaerob, intracelluláris élősködő baktérium, ami a liszteriózis kórokozója. A legvirulensebb élelmiszer útján terjedő patogének egyike, a Listeria-fertőzések a klinikai esetek 20-30 százalékában halállal végződnek.
