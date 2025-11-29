RETRO RÁDIÓ

Termékvisszahívás: Ha ilyet vettél az Aldiban, nehogy megedd!

Visszahívtak egy pisztrángfajtát, mert lisztária lehet benne. Aki az Aldiban ilyet vett, nehogy egyen belőle!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.29. 08:07
ALMARE SEAFOOD Füstölt szivárványos pisztrángfilé termék Aldi

Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. ALMARE SEAFOOD Füstölt szivárványos pisztrángfilé 125 g megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékekben Listeria monocytogenes jelenléte került kimutatásra.

Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) Hatóságunk nyomonköveti.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: ALMARE SEAFOOD Füstölt szivárványos pisztrángfilé (856614) 125 g

Többféle ízesítéssel

Fogyaszthatósági idő: 2025.11.30.

Tételszám: 4254431

Szállító: Laschinger Seafood GmbH

Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelősség.

Kérjük, amennyiben a fenti megnevezésű termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

 

A Listeria monocytogenes fakultatív anaerob, intracelluláris élősködő baktérium, ami a liszteriózis kórokozója. A legvirulensebb élelmiszer útján terjedő patogének egyike, a Listeria-fertőzések a klinikai esetek 20-30 százalékában halállal végződnek.

 

