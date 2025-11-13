RETRO RÁDIÓ

Egy 20 éves nő sztrókot kapott, miközben tévét nézett – az egyetlen figyelmeztető jel mindössze egy fejfájás volt

"Amikor az ember a sztrókra gondol, általában arcbénulást vagy karzsibbadást képzel el, de nálam az egyetlen jel egy fejfájás volt". Sztrókot kapott, miközben tévét nézett a fiatal nő..

Megosztás
Szerző: Bander Anita Csilla
Létrehozva: 2025.11.13. 12:00
sztrók fejfájás tv

Amikor Esther Littlewoodot hirtelen erős fejfájás gyötörte tévénézés közben, a 20 éves nő nem gondolt semmi komolyra. Miután bevett egy paracetamolt, hogy enyhítse a fájdalmat, visszament a szobájába aludni. Néhány órával később azonban a párja eszméletlenül találta meg az ágyban, és azonnal kórházba szállították, ahol mesterséges kómába helyezték, a sztrók miatt – közölte a Daily Mail.

A nő sztrókot kapott, miközben tévét nézett
A nő sztrókot kapott, miközben tévét nézett
Fotó: Pexels (Illusztráció!)

A vizsgálatok később felfedték a fájdalom valódi okát:

sztrókot kapott, amelyet egy korábban fel nem fedezett szívhiba, nyitott szívpitvari nyílás váltott ki.

A képalkotó vizsgálatok kimutatták, hogy a szív felső üregei között volt egy apró, billentyűszerű nyílás, amelyen keresztül egy vérrög átjuthatott az agyába, és ott elzáródást okozott.

Esthert végül felébresztették a kómából, és 12 nap kórházi kezelés után hazaengedték, miközben műtétre vár, amely során lezárják a szívnyílást.

Most mindenkit arra biztat, hogy ne hagyja figyelmen kívül a sztrók apró, rejtett jeleit!

A nő sztrókot kapott, miközben tévét nézett

Amikor az ember a sztrókra gondol, általában arcbénulást vagy karzsibbadást képzel el, de nálam az egyetlen jel egy fejfájás volt

 – mondta Esther.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu