Egy 20 éves nő sztrókot kapott, miközben tévét nézett – az egyetlen figyelmeztető jel mindössze egy fejfájás volt

Amikor Esther Littlewoodot hirtelen erős fejfájás gyötörte tévénézés közben, a 20 éves nő nem gondolt semmi komolyra. Miután bevett egy paracetamolt, hogy enyhítse a fájdalmat, visszament a szobájába aludni. Néhány órával később azonban a párja eszméletlenül találta meg az ágyban, és azonnal kórházba szállították, ahol mesterséges kómába helyezték, a sztrók miatt – közölte a Daily Mail.

A nő sztrókot kapott, miközben tévét nézett

Fotó: Pexels (Illusztráció!)

A vizsgálatok később felfedték a fájdalom valódi okát:

sztrókot kapott, amelyet egy korábban fel nem fedezett szívhiba, nyitott szívpitvari nyílás váltott ki.

A képalkotó vizsgálatok kimutatták, hogy a szív felső üregei között volt egy apró, billentyűszerű nyílás, amelyen keresztül egy vérrög átjuthatott az agyába, és ott elzáródást okozott.

Esthert végül felébresztették a kómából, és 12 nap kórházi kezelés után hazaengedték, miközben műtétre vár, amely során lezárják a szívnyílást.

Most mindenkit arra biztat, hogy ne hagyja figyelmen kívül a sztrók apró, rejtett jeleit!

Amikor az ember a sztrókra gondol, általában arcbénulást vagy karzsibbadást képzel el, de nálam az egyetlen jel egy fejfájás volt

– mondta Esther.