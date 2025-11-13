Egy 20 éves nő sztrókot kapott, miközben tévét nézett – az egyetlen figyelmeztető jel mindössze egy fejfájás volt
"Amikor az ember a sztrókra gondol, általában arcbénulást vagy karzsibbadást képzel el, de nálam az egyetlen jel egy fejfájás volt". Sztrókot kapott, miközben tévét nézett a fiatal nő..
Amikor Esther Littlewoodot hirtelen erős fejfájás gyötörte tévénézés közben, a 20 éves nő nem gondolt semmi komolyra. Miután bevett egy paracetamolt, hogy enyhítse a fájdalmat, visszament a szobájába aludni. Néhány órával később azonban a párja eszméletlenül találta meg az ágyban, és azonnal kórházba szállították, ahol mesterséges kómába helyezték, a sztrók miatt – közölte a Daily Mail.
A vizsgálatok később felfedték a fájdalom valódi okát:
sztrókot kapott, amelyet egy korábban fel nem fedezett szívhiba, nyitott szívpitvari nyílás váltott ki.
A képalkotó vizsgálatok kimutatták, hogy a szív felső üregei között volt egy apró, billentyűszerű nyílás, amelyen keresztül egy vérrög átjuthatott az agyába, és ott elzáródást okozott.
Esthert végül felébresztették a kómából, és 12 nap kórházi kezelés után hazaengedték, miközben műtétre vár, amely során lezárják a szívnyílást.
Most mindenkit arra biztat, hogy ne hagyja figyelmen kívül a sztrók apró, rejtett jeleit!

Amikor az ember a sztrókra gondol, általában arcbénulást vagy karzsibbadást képzel el, de nálam az egyetlen jel egy fejfájás volt
– mondta Esther.
