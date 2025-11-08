Orbán Viktor: Trump elnök úr a magyarok jó barátja
A közösségi oldalán írt erről a kormányfő.
Ahogy arról korábban már beszámoltunk hatalmas sikerrel zárult a Trump-Orbán csúcs, többek között amiatt is, mert a miniszterelnöknek sikerült megvédenie a rezsicsökkentést.
A tárgyalást követően Orbán Viktor egy friss fotósorozatot osztott meg a közösségi oldalán. A kormányfő a Facebook-oldalára egy 12 képből álló albumot töltött fel, amelyen a találkozó legjobb pillanatait eleveníti fel.
Trump elnök úr a magyarok jó barátja
- fűzte a poszthoz a miniszterelnök.
Íme a képek:
