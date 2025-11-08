RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Trump elnök úr a magyarok jó barátja

A közösségi oldalán írt erről a kormányfő.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.08. 08:18
Ahogy arról korábban már beszámoltunk hatalmas sikerrel zárult a Trump-Orbán csúcs, többek között amiatt is, mert a miniszterelnöknek sikerült megvédenie a rezsicsökkentést.

Hungarian PM Orban meets US president Trump
Megmutatta a Donald Trumppal való találkozó legjobb pillanatait Orbán Viktor Fotó: AFP / AFP

A tárgyalást követően Orbán Viktor egy friss fotósorozatot osztott meg a közösségi oldalán. A kormányfő a Facebook-oldalára egy 12 képből álló albumot töltött fel, amelyen a találkozó legjobb pillanatait eleveníti fel.

Trump elnök úr a magyarok jó barátja

- fűzte a poszthoz a miniszterelnök.

Íme a képek:

 

