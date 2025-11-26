Orbán Viktor: Mi van a bőröndben?
Új videóval jelentkezett Orbán Viktor.
Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor egy új videót tett ki a közösségi oldalára, amiben egyebek között egy titokzatos bőrönd is feltűnik.
Mi van a bőröndben?
– tette fel a poszt szövegénél a kérdést Orbán Viktor, aki utána meg is mutatta a bőrönd tartalmát a videójában:
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre