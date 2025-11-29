RETRO RÁDIÓ

Életveszély: bottal sétáló nyugdíjas ballagott az autók között a Gyömrői úton

Autósok hívták a mentőket és a rendőröket, miután egy idős nő a Gyömrői út közepén sétált a minap. A nyugdíjas a botjára támaszkodva ballagott a főúton, amikor kiemelték a forgalomból. Kiderült, koránt sem ez volt az első eset, hogy életveszélyes helyzetbe került.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.29. 18:15
XVIII. kerület életveszély Gyömrői út nyugdíjas idős asszony

Az bizonyos, hogy nem könnyű újat mutatni egy olyan sofőrnek, aki nap, mint nap a közutakat rója, különös tekintettel, ha ezt a zsúfolt, forgalmas Budapesten teszi. Azonban az, ami minap (november 27.) a XVIII. kerületi Gyömrői úton történt, még a sokat látott sofőrök ereiben is megfagyasztotta a vért: az út közepén ugyanis egy nyugdíjas asszony sétált teljes lelki nyugalommal szemben a forgalomnak, méghozzá botjára támaszkodva, a felező vonalon, mit sem törődve a szemből 70 kilométeres sebességgel száguldozó kocsikkal

A nyugdíjas a Gyömrői út közepén sétált a botjára támaszkodva.
A nyugdíjas a Gyömrői út közepén sétált a botjára támaszkodva. Szerencsére az autósok időben értesítették a rendőrséget    Fotó: Google Maps

Gyömrői út közepén sétált a nyugdíjas

Az életveszélyes esetről az egyik helyi csoportban számoltak be:

Tegnap a kerületben egy néni szemben az autós forgalommal, a kétsávos Gyömrői úton a felezővonalon sétált teljes nyugalommal az autók között a Csévéző úttól Vecsés irányába

- írták. Ezen a szakaszon 70 kilométeres a megengedett sebesség, az út pedig szinte állandóan tömött és zsúfolt. Nem meglepő tehát, hogy a sofőrök halálra váltan nézték a nyugdíjas életveszélyes sétáját:

Ezen az útszakaszon 70 kilométer a megengedett sebesség, megállni sem lehet és engem is váratlanul ért, hogy a botjára támaszkodó néni ezt az utat választotta a közlekedésre

- taglalta a férfi. Ő maga nem habozott, az első sokk utáni másodpercben már nyúlt is a telefonjáért, és azonnal tárcsázta a 112-t. Lapunk úgy tudja, hogy nem csak ő, hanem a döbbenetes eset több szemtanúja is hasonlóképpen cselekedett, így a zsaruk és a mentők is gyorsan a helyszínre érkeztek, ezzel megelőzve a lehetséges tragédiát. Az asszonyt azonnal kiemelték a forgalomból, majd úgy tudni, hogy a mentővel megfigyelésre kórháza vitték. 

Bármennyire is ijesztő belegondolni, lapunk úgy tudja, hogy korántsem ez volt az egyetlen eset, hogy az idős nő ezt a sétautat választotta magának: több autós már korábban is találkozott vele, akkor hol az út szélén, hol pedig szintén a kocsik között sétált. A rendőröket akkor is értesítették, akik akkor is rögtön kisiettek és kiemelték a forgalomból. Sokak szerint nem kizárt, hogy az asszony egyedül él, esetleg demenciában szenved, ugyanis nagyon sovány, többek szerint pedig valószínűleg zavarodott is: 

Itt a téli időszak, hamarosan advent. Vigyázzunk, figyeljünk egymásra mindig, de különösen ebben az időszakban

 - zárta sorait a szemtanú.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
