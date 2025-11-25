Szegedről lopott kutyával koldultak a Nyugatiban – a gazda két év után kapta vissza a kedvencét
Nemrég történt, hogy két év és három hónap után került elő egy Szegedről ellopott eb. A lopott kutya egy szemfüles önkéntes segítsége jóvoltából kapott még egy esélyt. A terriert a Nyugatinál fedezték fel, ahol kéregetéshez használták.
Két éve volt távol gazdájától a lopott kutya
Az eredetileg Szegedről eltűnt Pacsi egy világosbarna-fehér terrier keverék, akit a budapesti Nyugati pályaudvar aluljárójában láttak meg. Az Ebremény Kutyavédő Egyesület egyik önkéntese ismerte fel az állatot, a kutya egy hajléktalan mellett ült.
Az egyik önkéntesünk a Nyugatiban ismerte fel. Innen indult az egész láncreakció
– tették közzé a hírt a Facebook-oldalukon. Az egyesület pedig azonnal cselekedett, hiszen leolvasták az állat chipjét, és ekkor derült ki, hogy valójában ő egy lopott kutya, akit 2023. augusztus 21-én vittek el a szegedi Kálvária tér környékéről. A Metropol megkereste az Ebremény Kutyavédő Egyesületet, akik elmondták, mi történt:
"Egy chipet olvastunk be a Nyugatinál egy kutyában, aki egy hajléktalannal volt az aluljáróban, és kiderült a chip adatai alapján – jelezte az orvosunk –, hogy ez a kutya lopott” – nyilatkozták a lapunknak. Hozzátették, hogy ezt követően felvették a kapcsolatot a gazdával és értesítették a rendőrséget is.
„Innentől kezdve felvettük a gazdával a kapcsolatot, meg a rendőrséggel, akik minden információt begyűjtöttek, és végül is átadták nekünk a kutyát.”
Így indulhatott meg a hazatérés folyamata.
Végre újra otthon van Pacsi
Az egyesület Facebook-oldalán azt is közölték, hogy azóta már megtörtént a nagy találkozás, amikor a gazdi végre újra magához ölelhette Pacsit. Az egyesület a Facebook-oldalán képeket is megosztott a megható pillanatról.
A posztban a szervezet külön köszönetet mondott mindenkinek, aki hasonlóan nyitott szemmel jár:
Hálásak vagyunk mindenkinek, aki odafigyel, aki kérdez, aki cselekszik. Köszönjük, hogy ennyire vigyáztok a kutyákra.
A történet végül szerencsés véget ért. A gazdi szinte csodával határos módon kapta vissza szeretett társát.
