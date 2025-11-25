RETRO RÁDIÓ

Szegedről lopott kutyával koldultak a Nyugatiban – a gazda két év után kapta vissza a kedvencét

Nemrég történt, hogy két év és három hónap után került elő egy Szegedről ellopott eb. A lopott kutya egy szemfüles önkéntes segítsége jóvoltából kapott még egy esélyt. A terriert a Nyugatinál fedezték fel, ahol kéregetéshez használták.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.25. 09:30
Nyugatiban kutyatolvaj koldulás hajléktalan

Hihetetlennek hangzik az alábbi történet, azonban igaz. Két év és három hónap után került elő egy Szegedről ellopott kutya, akit a Nyugati aluljárójában találtak meg egy hajléktalan férfi társaságában. Mint kiderült, az állatot kolduláshoz használták.  

lopott kutya - koldulás
Hihetetlen! Egy kolduló hajléktalan mellett találtak rá Pacsira. Ő egy lopott kutya, aki még Szegedről tűnt el Fotó: Ebremény Kutyavédő Egyesület / Facebook

Két éve volt távol gazdájától a lopott kutya

Az eredetileg Szegedről eltűnt Pacsi egy világosbarna-fehér terrier keverék, akit a budapesti Nyugati pályaudvar aluljárójában láttak meg. Az Ebremény Kutyavédő Egyesület egyik önkéntese ismerte fel az állatot, a kutya egy hajléktalan mellett ült. 

Az egyik önkéntesünk a Nyugatiban ismerte fel. Innen indult az egész láncreakció

– tették közzé a hírt a Facebook-oldalukon. Az egyesület pedig azonnal cselekedett, hiszen leolvasták az állat chipjét, és ekkor derült ki, hogy valójában ő egy lopott kutya, akit 2023. augusztus 21-én vittek el a szegedi Kálvária tér környékéről. A Metropol megkereste az Ebremény Kutyavédő Egyesületet, akik elmondták, mi történt: 

"Egy chipet olvastunk be a Nyugatinál egy kutyában, aki egy hajléktalannal volt az aluljáróban, és kiderült a chip adatai alapján – jelezte az orvosunk –, hogy ez a kutya lopott” – nyilatkozták a lapunknak. Hozzátették, hogy ezt követően felvették a kapcsolatot a gazdával és értesítették a rendőrséget is. 

„Innentől kezdve felvettük a gazdával a kapcsolatot, meg a rendőrséggel, akik minden információt begyűjtöttek, és végül is átadták nekünk a kutyát.” 

Így indulhatott meg a hazatérés folyamata. 

Szerencsére jó állapotban volt, mikor hazakerült a gazdájához a kis Pacsi Forrás: Ebremény Kutyavédő Egyesület / Facebook

Végre újra otthon van Pacsi  

Az egyesület Facebook-oldalán azt is közölték, hogy azóta már megtörtént a nagy találkozás, amikor a gazdi végre újra magához ölelhette Pacsit. Az egyesület a Facebook-oldalán képeket is megosztott a megható pillanatról. 

A posztban a szervezet külön köszönetet mondott mindenkinek, aki hasonlóan nyitott szemmel jár: 

Hálásak vagyunk mindenkinek, aki odafigyel, aki kérdez, aki cselekszik. Köszönjük, hogy ennyire vigyáztok a kutyákra.

A történet végül szerencsés véget ért. A gazdi szinte csodával határos módon kapta vissza szeretett társát. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu