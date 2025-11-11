Liftaknába zuhant egy 2 éves kisfiú – drámai részletek
A szülők szeme láttára történt a baleset. Az apa azonnal a tettek mezejére lépett, miután liftaknába zuhant a gyermeke.
Egy kétéves kisfiú liftaknába zuhant, miután nekidőlt egy liftajtónak, ami hirtelen kiszakadt a helyéről – szülei döbbenten nézték végig a tragikus pillanatot, édesapja azonnal utánaugrott – számolt be az ijesztő esetről a Mirror.
A család az oroszországi Voronyezsben, egy társasház földszintjén tartózkodott, amikor a kisfiú hirtelen a mélybe zuhant.
Csodával határos módon a kisgyermek elkerülte a liftakna alján lévő fémtüskéket.
Hatalmas volt a riadalom: liftaknába zuhant a kétéves kisfiú
Az anya zseblámpával világított be az aknába, hogy a férje megtalálhassa a fiút. A hősies szomszédok is a segítségükre siettek, miután meghallották a sikolyokat – ők a harmadik emeleten feltartóztatták a liftet, hogy az ne ereszkedhessen le és ne zúzza össze az apát és gyermekét.
Az apa, Alexey, sikeresen kihúzta kisfiát, Matveyt a beszakadt ajtón keresztül, majd ő maga is kimászott.
Rohantunk a kórházba és hála istennek, a fiunk jól van
– mondta Alexey. Majd így folytatta:
Csak megijedt, és néhány zúzódása lett a fején és a hátán. De a helyzet maga félelmetes volt
A kisfiú azóta már otthon van, biztonságban.
Az Orosz Szövetségi Nyomozó Bizottság büntetőeljárást indított az ügyben.
Az apa hozzátette:
Az épületet alig egy éve adták át és a liftek borzalmas állapotban vannak. Az év során összesen alig két hónapig működtek, és amikor működnek, akkor is félelmetes használni őket – zörögnek, recsegnek, és fémes hangokat hallatnak.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre