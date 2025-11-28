Lehoczki László 67 éves korában elhunyt

Elhunyt Lehoczki László 27-én este, adta hírül a közösségi média oldalán gyászoló családja.

Lehoczki László neve több évtizede összeforrt a hazai és nemzetközi mentőkutyás tevékenységgel Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Összetört szívvel tudatjuk mindenkivel,hogy szeretett férjem Lehoczki-Spider László 2025. 11. 27-én este, méltósággal viselt hosszú betegség után békésen elaludt. Temetéséről később adunk információt. A gyászoló család

A magyar mentőkutyás szolgálat ikonikus alakja volt Lehoczki László

Lehoczki-Spider László neve több évtizede összeforrt a hazai és nemzetközi mentőkutyás tevékenységgel. Országos ismertségét a világhírűvé vált Mancsnak köszönhette, akivel számos katasztrófahelyszínen dolgozott együtt - fogalmaz a Boon.hu. - A 1999-es izmiti földrengés után Mancs legendássá vált, miután sikeresen jelzett egy romok alatt rekedt kisgyermeket.

Nemcsak Mancs gazdájaként alkotott maradandót Lehoczki László, hanem a Spider Mentőcsoport alapítójaként is, akik rendszeresen részt vettek sürgősségi bevetésekben, eltűnt személyek keresésében, és természeti katasztrófák utáni munkálatokban.

Szakmai felkészültsége, hihetetlen kitartása és embersége miatt hatalmas tisztelet övezte őt ahogy a szakmában, úgy a civil közösségekben egyaránt.