Sokan elbuknak ezen a műveltségi kvízen –Te hány kérdésre tudod a választ?
Egy jó műveltségi kvíz nemcsak játék, hanem tükör is: megmutatja, mennyire vagyunk otthon a történelemben, irodalomban, tudományokban és a popkultúrában. Teszteld tudásodat ezzel a fejtörő kvízzel!
Műveltségi kvízünkben a kérdések között akadnak könnyebbek, amelyek önbizalmat adnak, és olyanok is, amelyeknél még a legtájékozottabb játékosok is elbizonytalanodnak.
Műveltségi kvíz – ez a fejtörő kifog rajtad!
A kvíz célja nem az, hogy bárkit kellemetlen helyzetbe hozzon, hanem hogy játékosan bővítse az ismereteket. A válaszokat sokan kommentekben vitatják meg, és nem ritka, hogy egy-egy kérdés után kisebb online beszélgetés bontakozik ki arról, ki mire emlékszik az iskolából, vagy hogy melyik könyvben, filmben találkozott az adott információval. A közösségi élmény éppen annyira része a játéknak, mint maga a tudáspróba.
A nagy műveltségi kvíz legnagyobb erénye, hogy széles témakörből merít: a klasszikus magyar irodalomtól a világűr rejtélyein át egészen a zenetörténetig. Így bárki találhat benne olyan területet, ahol igazán otthon van – és olyan kérdést is, amely új ismeretre hívja fel a figyelmet. A játék végén kapott pontszám sokak számára motivációt ad: ha most nem sikerült hibátlanul, majd legközelebb!
Teszteld tudásodat most! Az alábbi kérdésekre tudod a választ?
1. Ki írta Az ember tragédiáját?
2. Melyik bolygó a Naprendszer legnagyobbja?
3. Ki festette a Mona Lisát?
4. Hol található a Colosseum?
5. Melyik a világ leghosszabb folyója?
6. Ki volt Magyarország első királya?
7. Melyik elem vegyjele az O?
8. Melyik országban található Machu Picchu?
9. Ki komponálta a Diótörőt?
10. Melyik az a folyó amely Magyarországot kettészeli?
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre