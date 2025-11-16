RETRO RÁDIÓ

Sokan elbuknak ezen a műveltségi kvízen –Te hány kérdésre tudod a választ?

Egy jó műveltségi kvíz nemcsak játék, hanem tükör is: megmutatja, mennyire vagyunk otthon a történelemben, irodalomban, tudományokban és a popkultúrában. Teszteld tudásodat ezzel a fejtörő kvízzel!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.16. 12:30
kvíz felnőtteknek műveltség kvíz gyerekeknek műveltségi kvízek

Műveltségi kvízünkben a kérdések között akadnak könnyebbek, amelyek önbizalmat adnak, és olyanok is, amelyeknél még a legtájékozottabb játékosok is elbizonytalanodnak.

kvíz
Te kitalálod ezt a kvízt? Teszteld tudásodat! (Fotó: Pexels, illusztráció)

Műveltségi kvíz – ez a fejtörő kifog rajtad!

A kvíz célja nem az, hogy bárkit kellemetlen helyzetbe hozzon, hanem hogy játékosan bővítse az ismereteket. A válaszokat sokan kommentekben vitatják meg, és nem ritka, hogy egy-egy kérdés után kisebb online beszélgetés bontakozik ki arról, ki mire emlékszik az iskolából, vagy hogy melyik könyvben, filmben találkozott az adott információval. A közösségi élmény éppen annyira része a játéknak, mint maga a tudáspróba.

A nagy műveltségi kvíz legnagyobb erénye, hogy széles témakörből merít: a klasszikus magyar irodalomtól a világűr rejtélyein át egészen a zenetörténetig. Így bárki találhat benne olyan területet, ahol igazán otthon van – és olyan kérdést is, amely új ismeretre hívja fel a figyelmet. A játék végén kapott pontszám sokak számára motivációt ad: ha most nem sikerült hibátlanul, majd legközelebb!

Teszteld tudásodat most! Az alábbi kérdésekre tudod a választ?

1.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1. Ki írta Az ember tragédiáját?
2.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2. Melyik bolygó a Naprendszer legnagyobbja?
3.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3. Ki festette a Mona Lisát?
4.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4. Hol található a Colosseum?
5.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5. Melyik a világ leghosszabb folyója?
6.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6. Ki volt Magyarország első királya?
7.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7. Melyik elem vegyjele az O?
8.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8. Melyik országban található Machu Picchu?
9.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9. Ki komponálta a Diótörőt?
10.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10. Melyik az a folyó amely Magyarországot kettészeli?

 

 

