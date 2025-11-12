Ilyen nincs: 75. próbálkozásra tette le a KRESZ-vizsgát egy tanulóvezető

Egy tanulóvezető végül 75. próbálkozásra tette le a KRESZ-vizsgát, miután több mint 1 700 fontot (közel 745 ezer forint) költött vizsgadíjakra. Az iskola kiemelte, hogy könnyű alábecsülni, milyen tudásszint szükséges a vizsga sikeres teljesítéséhez – közölte a Mirror.

75. próbálkozásra tette le a KRESZ-vizsgát Forrás: Pexels (illusztráció)

A vizsga alkalmanként 23 fontba kerül, így a jelölt összesen 1 725 fontot fizetett, míg át nem ment.

Egy másik tanuló azonban döbbenetes módon már 128-szor is próbálkozott sikertelenül, ezzel 2 944 fontos számlát halmozva fel.

A KRESZ-elméleti vizsga a tanuló közlekedési szabályokkal és biztonságos vezetési gyakorlatokkal kapcsolatos tudását méri fel feleletválasztós kérdésekkel, valamint veszélyfelismerési videókkal.

A gyakorlati vezetési vizsgát csak az teheti le, aki már sikeresen teljesítette az elméletit.

Az AA Autósiskola ügyvezetője, Emma Bush, hangsúlyozta, hogy a gyakorlás a siker kulcsa. Ugyanakkor elismerte, hogy az élet gyakran közbeszól, ami idegességhez és időnyomáshoz vezethet a vizsga napján.

Könnyű alábecsülni azt a tudásszintet, amelyre a KRESZ-vizsga letételéhez szükség van. Ez az első lépés a teljes jogosítvány megszerzése felé, és azok a jelöltek, akik többször próbálkoztak, egyértelműen nagyon elkötelezettek a céljuk iránt

Elmondta azt is, hogy sok oka lehet annak, ha valakinek nehézséget okoz a vizsga. Fontos megjegyezni, hogy a sok próbálkozás ritka és nem jellemző.