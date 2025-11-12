Rohantak a mentők: Tragédia miatt kellett Ferihegyen kényszerleszállást végrehajtania egy repülőnek

Nem várt járat landolt kedden este a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren: lapunk megtudta, hogy egy Antaliából érkező járat éppen Stuttgartba tartott volna, azonban egy drámai eset miatt kényszerleszállást hajtott végre Ferihegyen. A Metropol úgy értesült, hogy a gépnek azért kellett beiktatnia a nem tervezett landolást, mert a fedélzeten rosszul lett az egyik utas. Információink szerint az állapota válságos volt: nem volt idő mérlegelni, a pilótának azonnal a legközelebbi repülőtér felé kellett vennie az irányt.

A Stuttgartból érkező gép Ferihegyen hajtott végre kényszerleszállást, az egyik utast újra kellett éleszteni Fotó: Pexels (illusztráció)

Kényszerleszállás Ferihegyen: újra kellett éleszteni az utast

A gép így Budapesten landolt, úgy tudjuk, hogy az érkező járatot már a leszállópálya mellett várta a felkészült egészségügyi személyzet és a mentők. A történtekkel kapcsolatban a Metropol felkereste a Budapest Airportot, akik elmondták: a járat a késő délutáni órákban szakította meg az utat és szállt le a reptéren.

A Sunexpress XQ150 számú Antaliaból Stuttgartba tartó járata ma 17.13-kor Budapesten szakította meg útját egy utas rosszulléte miatt

- mondta el a Metropolnak a Budapest Airport Zrt. Lapunk úgy tudja, hogy a férfit a kényszerleszállás után azonnal leemelték a gépről. Ekkor már hatalmas volt a baj, információink szerint ugyanis a férfi nem csak, hogy nem volt magánál, de többször is újra kellett éleszteni. Úgy tudjuk, hogy a kiérkező mentősök mindent megtettek azért, hogy megmentsék az utast: hosszú és drámai perceken keresztül próbálták újraéleszteni a helyszínen. A csodának és a mentősök emberfeletti küzdelmének hála az újraélesztés sikerrel zárult:

Az érintett utast a repülőtéren egészségügyi ellátásban részesítették, majd kórházba szállították. A járat ezt követően folytatni tudta útját

- tette hozzá a Budapest Airport. Lapunk az üggyel kapcsolatban felkereste az Országos Mentőszolgálatot is, akik elmondták: valóban sikeres volt az újraélesztés:

Egy férfit sikeres újraélesztés után szállítottunk kardiológiai centrumba

- mondta el a Metropolnak Kecskés Lilla, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője.