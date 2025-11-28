Rendőrkézen a drogbanda! – A terjesztőkig jutottak el a nyomozók
Megdöbbentő videón az eset! Így bukott le a drogbanda.
A drogbanda tagjait november 25-én fogták el az egyenruhások – közölte a Police.hu. A 36 éves pálmonostori B. Milán és 39 éves élettársa, M. Emőke 2020 eleje óta látta el marihuánával a szigetszentmiklósi dílerüket. A 37 éves ifj. B. Béla, aki az illegális szer árusításába bevonta saját szüleit, az 55 éves id. B. Bélát és az 54 éves Cs. Andreát is.
Az információk alapján ifj. B. Béla törzsvásárlóinak a marihuánából alkalmanként 2-3 grammot adott el, de volt olyan eset, amikor ennél jóval nagyobb mennyiséggel bonyolította le az üzletet.
A drogot grammonként eleinte 2500, később 4000 forintért értékesítette a vármegyében élő vevőinek.
Amikor pedig a fogyasztóit nem tudta kiszolgálni, egyeztetés alapján átirányította őket a szüleihez, akik segítettek az átadásban. A tiltott szert általában M. Emőke szállította Szigetszentmiklósra a családnak.
Egyszerre nyolc helyszínen csaptak le a drogbanda tagjaira
A nyomozók a beszerzett információk elemzése után elkezdték felgöngyölíteni a szálakat és a napokban a mélységi ellenőrzési és közterületi támogató osztály egységével csaptak le a bűnbandára egyszerre nyolc helyszínen Pálmonostorán, Szigetszentmiklóson és Tömörkényben. A két termesztőn és a három kereskedőn kívül négy fogyasztót is előállítottak az egyenruhások.
A kutatások során a nyomozók B. Milán és M. Emőke lakásán lefoglaltak egy 20 töves, leszüretelt cannabisültetvényt, összesen 6,5 kiló marihuánát, a termesztéshez szükséges eszközöket, csomagolóanyagokat, vákuumozógépeket, digitális mérlegeket, mobiltelefonokat, pénzt, valamint egy személyautót is, a házat pedig zár alá vették.
A Pest vármegyei rendőrök a banda tagjai ellen kábítószer-kereskedelem miatt indítottak eljárást, továbbá kezdeményezték a két termesztő és ifj. B. Béla letartóztatását, a díler szüleinek pedig a bűnügyi felügyeletét, amit a bíróság elrendelt. Az eljárás során a fogyasztók szabadlábon védekezhetnek.
A videót IDE kattintva tudja megtekinteni!
