Rendőrkézen a drogbanda! – A terjesztőkig jutottak el a nyomozók

A drogbanda tagjait november 25-én fogták el az egyenruhások – közölte a Police.hu. A 36 éves pálmonostori B. Milán és 39 éves élettársa, M. Emőke 2020 eleje óta látta el marihuánával a szigetszentmiklósi dílerüket. A 37 éves ifj. B. Béla, aki az illegális szer árusításába bevonta saját szüleit, az 55 éves id. B. Bélát és az 54 éves Cs. Andreát is.

Rendőrkézen a drogbanda Fotó: Pexels/Illusztráció

Az információk alapján ifj. B. Béla törzsvásárlóinak a marihuánából alkalmanként 2-3 grammot adott el, de volt olyan eset, amikor ennél jóval nagyobb mennyiséggel bonyolította le az üzletet.

A drogot grammonként eleinte 2500, később 4000 forintért értékesítette a vármegyében élő vevőinek.

Amikor pedig a fogyasztóit nem tudta kiszolgálni, egyeztetés alapján átirányította őket a szüleihez, akik segítettek az átadásban. A tiltott szert általában M. Emőke szállította Szigetszentmiklósra a családnak.

Egyszerre nyolc helyszínen csaptak le a drogbanda tagjaira

A nyomozók a beszerzett információk elemzése után elkezdték felgöngyölíteni a szálakat és a napokban a mélységi ellenőrzési és közterületi támogató osztály egységével csaptak le a bűnbandára egyszerre nyolc helyszínen Pálmonostorán, Szigetszentmiklóson és Tömörkényben. A két termesztőn és a három kereskedőn kívül négy fogyasztót is előállítottak az egyenruhások.

A kutatások során a nyomozók B. Milán és M. Emőke lakásán lefoglaltak egy 20 töves, leszüretelt cannabisültetvényt, összesen 6,5 kiló marihuánát, a termesztéshez szükséges eszközöket, csomagolóanyagokat, vákuumozógépeket, digitális mérlegeket, mobiltelefonokat, pénzt, valamint egy személyautót is, a házat pedig zár alá vették.

A Pest vármegyei rendőrök a banda tagjai ellen kábítószer-kereskedelem miatt indítottak eljárást, továbbá kezdeményezték a két termesztő és ifj. B. Béla letartóztatását, a díler szüleinek pedig a bűnügyi felügyeletét, amit a bíróság elrendelt. Az eljárás során a fogyasztók szabadlábon védekezhetnek.

