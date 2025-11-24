Mexikói drogvadászok segítik a magyarokat

A drogok veszélyességét nem szabad lebecsülni. Dél-Amerikában például a drogkartellek komplett társadalmakat roppantanak össze. Ezért Magyarország ma már közvetlenül együttműködik azokkal az országokkal, amelyek pontosan ismerik a kábítószeripar brutális módszereit és pusztító hatásait. A kormány célja a magyar fiatalok védelme, ezért kíváncsiak a dél-amerikaiak tudására.

A drog által sújtott dél-amerikai országok magyarországi nagykövetei tárgyalóasztalhoz ültek a magyar szakemberekkel (Forrás: Facebook)

Drog: olyan veszély, aminek nagyságát most fel sem tudjuk fogni

Dél-Amerikában nagyon pontosan tudják, mit jelent, amikor a kábítószeripar és egy ország mindennapjai gyakorlatilag összeolvadnak: szétzúzott közbiztonság, meggyengült társadalmi struktúrák, mindent átható erőszak. Ott nem sorozatokból ismerik a kartellek működését, hanem a saját bőrükön.

Épp ezért kap különös súlyt, hogy a dél-amerikai országok magyarországi nagykövetei az elmúlt napokban ismét tárgyalóasztalhoz ültek a magyar szakemberekkel. A földrajzi távolság jelentős, de a kapcsolatok közvetlenek, ezt az elmúlt hetek nemzetközi rendőri akciói is bizonyítják.

Horváth László országgyűlési képviselő, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos Facebook-posztjában egyértelműen fogalmaz:

Minden egyes adag kábítószer mögött szervezett bűnözés áll: nemzetközi logisztikával, kereskedelmi láncokkal, marketinggel és erőszakkal. Itt nincs alku.

A dél-amerikai partnerek tapasztalata világos: a drogpiac nem magától épül fel, hanem professzionális, sokszor katonai szintű struktúrák működtetik. Nem omlik össze magától. Ahhoz összehangolt, több országra kiterjedő műveletek kellenek, ebből pedig most Magyarország is kiveszi a részét.

A folyamatos egyeztetések célja egyszerre stratégiai és gyakorlati:

– gyorsabb információáramlás,

– összehangolt nyomozások,

– közös fellépés a nemzetközi terjesztői hálózatok ellen,

– és a magyar fiatalok védelme.

A rendőri akciók eredményei azt mutatják: a magyar hatóságok nemcsak reagálnak, hanem megelőző csapásokat is képesek mérni a hálózatokra.

A drogkereskedelem ma globális iparágként működik logisztikával, pénzügyi háttérrel, erőszakos végrehajtókkal. Ugyanakkor minden lánc leggyengébb pontja ugyanaz: ha egy ország komolyan veszi a védekezést. Magyarország most épp ezt teszi.