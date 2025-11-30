30 évig volt a gyomrában - bizarr módszerrel távolították el ezt a hétköznapi tárgyat egy vakmerő férfiből

A meg nem nevezett férfi, akit csak Deng vezetéknéven említenek, elárulta, hogy 1991-ben egy részeg fogadás során nyelte le az öngyújtót. Azonban komoly egészségügyi problémákkal küzdött, amelyek miatt kezelésre szorult.

30 évig az öngyújtó a férfi gyomrában Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Bizarr módszerrel távolították el az öngyújtót a férfi gyomrából

Deng, aki a kínai Csengtuban él, bevallotta, hogy a barátaival kötött fogadás miatt nyelte le az eszközt. Élete nagy részében nem szenvedett fájdalmaktól, de ez a múlt hónapban hirtelen megváltozott.

Úgy 1991-ben vagy ’92-ben egy barátommal ittam, és ő felszólított, hogy kapjam be az öngyújtót a fogadás kedvéért, hát lenyeltem rögtön. Azt hittem, majd természetes úton távozik, de nem számítottam rá, hogy csak ott marad

- nyilatkozta Deng.

Az öngyújtó egész életén át a testében maradt, és meglepő módon nem okozott komoly egészségügyi problémákat. A legrosszabb, amit tapasztalt, néha egy kis gyomorfájdalom volt, amit könnyen csillapítani tudott gyógyszerrel. Azonban októberben minden megváltozott.

Deng borzalmas gyomorfájdalmakat kezdett érezni, valamint puffadást. A fájdalom olyan erőssé vált, hogy végül kórházba szállították. Gasztroszkópiát, vagyis gyomortükrözést, végeztek rajta és az orvosok megdöbbenve láttak egy nagy, fekete, téglalap alakú tárgyat mélyen a gyomrában.

Az orvosok ezután percekig próbálták csipesszel megfogni az öngyújtót, azonban a fémes felület miatt a műszer nem tudott stabilan ráfogni. Azonban a szakemberek egy másik ötlettel álltak elő: egy óvszer használata mellett döntöttek, amelyet a csipesz segítségével vezettek a helyére. Az óvszert lassan bejuttatták a gyomorba, és az segített begyűjteni az öngyújtót, majd nagyon lassan kihúzni a férfi testéből szájon át. Az egész művelet mindössze 20 percig tartott.

Miután eltávolították, kiderült, hogy az öngyújtó körülbelül 7 centiméter hosszú, és undorító fekete anyag borította, amely már elkezdte lebontani magát az öngyújtót is. Ami még ijesztőbb, hogy az öngyújtóban még mindig volt egy kevés gyúlékony folyadék.

Az orvosok elismerték, hogy ha az öngyújtó tovább bomlik, a folyadék kiszivároghatott volna. Az öngyújtó folyadéka, ha gyomorsavval keveredik, perforációt vagy akár életveszélyt is okozhat, mivel a gyomor belülről is megéghet - számolt be róla a Daily Star.