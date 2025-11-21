Biros-torta: Piros-fehér-zöld lisztmentes desszert az olimpiai bajnoknak - recept

Biros Péter háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázót Prima Primissima-díjra jelölték, ennek alkalmából megajándékoztuk egy tortával. Kérésére sajttorta készült, de kristálycukormentesen. Sőt lisztet se tettünk bele, és ha már olimpiai bajnoknak lesz, akkor legyen a Biros-torta piros-fehér-zöldre dekorálva! Az olimpiai bajnok vízilabdázó edzés után meg is kóstolta a róla elnevezett sajttortát.

Biros Péternek edzés előtt adtuk át a Metropol Konyha ajándékát. Itt a róla elnevezett piros-fehér-zöld Biros-torta (Fotó: Máté Krisztián)

Hozzávaló – Kerek kerámia sütőtálba

20 dkg darált dió vagy mandula

15 dkg nyírfacukor

10 dkg pisztácia durvára őrölve (nem sózott)

3 tojás

50 dkg mascarpone

2 evőkanál tejföl

25 deka házi szilvavelő

A teszt-szelet kicsit megolvadt az edzés végére, de ez az ízén mit sem változtatott (Fotó: Máté Krisztián)

A Biros-torta elkészítése

A tojásfehérjét kemény habbá verjük, majd fokozatosan hozzádolgozzuk a nyírfacukrot. A habba keverőlapáttal beledolgozzuk a darált diót, és beleöntjük a masszát a vajjal kikent, darált dióval megszórt kerámiatálba. 150 fokon aranybarnára megsütjük.

A szilvavelő felét a diótészta aljára kenjük, miután lekapartuk a tetejét és a morzsalékot félretettük (Fotó: Fodor Erika)

Közben a mascarponét a tejföllel habosra keverjük, minimális nyírfacukor hozzáadásával. (Ha elég édes a szilvasűrítmény, akkor egyáltalán nem kell hozzá plusz cukor.) Ha kész a tészta, kivesszük a sütőből, a ropogós tetejét kiskanállal lekaparjuk, és a morzsalékot félretesszük egy tálba.

A piros szilvavelőre visszaszórt morzsalékra jöhet a fehér mascarpone krém fele (Fotó: Fodor Erika)

Erre rákenjük a házi szilvavelő felét, amire visszaszórjuk a tészta morzsalékát, majd jöhet a fehér krém fele, erre a pisztácia őrlemény fele, majd ismét a szilvavelő. A piros tetejére nyomózsákkal formázva tesszük rá a mascarponés krém másik felét, úgy, hogy látható maradjon a piros szín. Végül a fehér krémmintát megszórjuk pisztáciadarával.

A fehér krémre rászórjuk a durvára őrölt pisztáciadarabok nagy részét (Fotó: Fodor Erika)

Tipp

Használhatunk cukormentes, lágyabb szilvalekvárt is, ha nincs otthon szilvavelő.

A három olimpiai arany mellett is jól mutatott a Biros-torta - amíg el nem fogyott... (Fotó: Fodor Erika)

A házi szilvavelő úgy készül, hogy a friss szilvát félbevágva és magozva, kevés vízzel felfőzzük, a levét leszűrjük és megisszuk, a gyümölcsöt pedig minden nélkül összeturmixoljuk. Ezt tudjuk dobozban fagyasztani is, és télen csak elő kell kapni a tömény, ízes szilvát.