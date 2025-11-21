RETRO RÁDIÓ

Biros-torta: Piros-fehér-zöld lisztmentes desszert az olimpiai bajnoknak - recept

Biros Péternek készítettünk tortát, amit egyúttal el is neveztünk a háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázóról. A Biros-torta liszt- és cukormentes finomság.

Megosztás
Szerző: Fodor Erika
Létrehozva: 2025.11.21.
olimpiai bajnok pisztácia nyírfacukor sajttorta Biros Péter

Biros Péter háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázót Prima Primissima-díjra jelölték, ennek alkalmából megajándékoztuk egy tortával. Kérésére sajttorta készült, de kristálycukormentesen. Sőt lisztet se tettünk bele, és ha már olimpiai bajnoknak lesz, akkor legyen a Biros-torta piros-fehér-zöldre dekorálva! Az olimpiai bajnok vízilabdázó edzés után meg is kóstolta a róla elnevezett sajttortát.

Biros-torta
Biros Péternek edzés előtt adtuk át a Metropol Konyha ajándékát. Itt a róla elnevezett piros-fehér-zöld Biros-torta (Fotó: Máté Krisztián)

Hozzávaló – Kerek kerámia sütőtálba

  • 20 dkg darált dió vagy mandula
  • 15 dkg nyírfacukor
  • 10 dkg pisztácia durvára őrölve (nem sózott)
  • 3 tojás
  • 50 dkg mascarpone
  • 2 evőkanál tejföl
  • 25 deka házi szilvavelő
A teszt-szelet kicsit megolvadt az edzés végére, de ez az ízén mit sem változtatott (Fotó: Máté Krisztián)

A Biros-torta elkészítése

A tojásfehérjét kemény habbá verjük, majd fokozatosan hozzádolgozzuk a nyírfacukrot. A habba keverőlapáttal beledolgozzuk a darált diót, és beleöntjük a masszát a vajjal kikent, darált dióval megszórt kerámiatálba. 150 fokon aranybarnára megsütjük.

A szilvavelő felét  a diótészta aljára kenjük, miután lekapartuk a tetejét és a morzsalékot félretettük (Fotó: Fodor Erika)

Közben a mascarponét a tejföllel habosra keverjük, minimális nyírfacukor hozzáadásával. (Ha elég édes a szilvasűrítmény, akkor egyáltalán nem kell hozzá plusz cukor.) Ha kész a tészta, kivesszük a sütőből, a ropogós tetejét kiskanállal lekaparjuk, és a morzsalékot félretesszük egy tálba. 

A piros szilvavelőre visszaszórt morzsalékra jöhet a fehér mascarpone krém fele (Fotó: Fodor Erika)

Erre rákenjük a házi szilvavelő felét, amire visszaszórjuk a tészta morzsalékát, majd jöhet a fehér krém fele, erre a pisztácia őrlemény fele, majd ismét a szilvavelő. A piros tetejére nyomózsákkal formázva tesszük rá a mascarponés krém másik felét, úgy, hogy látható maradjon a piros szín. Végül a fehér krémmintát megszórjuk pisztáciadarával.

A fehér krémre rászórjuk a durvára őrölt pisztáciadarabok nagy részét (Fotó: Fodor Erika)

Tipp

Használhatunk cukormentes, lágyabb szilvalekvárt is, ha nincs otthon szilvavelő. 

A három olimpiai arany mellett is jól mutatott a Biros-torta - amíg el nem fogyott... (Fotó: Fodor Erika)

A házi szilvavelő úgy készül, hogy a friss szilvát félbevágva és magozva, kevés vízzel felfőzzük, a levét leszűrjük és megisszuk, a gyümölcsöt pedig minden nélkül összeturmixoljuk. Ezt tudjuk dobozban fagyasztani is, és télen csak elő kell kapni a tömény, ízes szilvát.

Biros Péter háromszoros olimpiai bajnok tiszteletére készült a Biros piros-fehér-zöld torta, amelyet tesztelt is a vízilabdabajnok, és jó szívvel ajánl olvasóinknak elkészítésre.

B(p)iros-fehér-zöld torta - liszt.-és cukor nélkül Fodor Erika kon...

fotó2025.11.20

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu