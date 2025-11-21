Biros-torta: Piros-fehér-zöld lisztmentes desszert az olimpiai bajnoknak - recept
Biros Péternek készítettünk tortát, amit egyúttal el is neveztünk a háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázóról. A Biros-torta liszt- és cukormentes finomság.
Biros Péter háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázót Prima Primissima-díjra jelölték, ennek alkalmából megajándékoztuk egy tortával. Kérésére sajttorta készült, de kristálycukormentesen. Sőt lisztet se tettünk bele, és ha már olimpiai bajnoknak lesz, akkor legyen a Biros-torta piros-fehér-zöldre dekorálva! Az olimpiai bajnok vízilabdázó edzés után meg is kóstolta a róla elnevezett sajttortát.
Hozzávaló – Kerek kerámia sütőtálba
- 20 dkg darált dió vagy mandula
- 15 dkg nyírfacukor
- 10 dkg pisztácia durvára őrölve (nem sózott)
- 3 tojás
- 50 dkg mascarpone
- 2 evőkanál tejföl
- 25 deka házi szilvavelő
A Biros-torta elkészítése
A tojásfehérjét kemény habbá verjük, majd fokozatosan hozzádolgozzuk a nyírfacukrot. A habba keverőlapáttal beledolgozzuk a darált diót, és beleöntjük a masszát a vajjal kikent, darált dióval megszórt kerámiatálba. 150 fokon aranybarnára megsütjük.
Közben a mascarponét a tejföllel habosra keverjük, minimális nyírfacukor hozzáadásával. (Ha elég édes a szilvasűrítmény, akkor egyáltalán nem kell hozzá plusz cukor.) Ha kész a tészta, kivesszük a sütőből, a ropogós tetejét kiskanállal lekaparjuk, és a morzsalékot félretesszük egy tálba.
Erre rákenjük a házi szilvavelő felét, amire visszaszórjuk a tészta morzsalékát, majd jöhet a fehér krém fele, erre a pisztácia őrlemény fele, majd ismét a szilvavelő. A piros tetejére nyomózsákkal formázva tesszük rá a mascarponés krém másik felét, úgy, hogy látható maradjon a piros szín. Végül a fehér krémmintát megszórjuk pisztáciadarával.
Tipp
Használhatunk cukormentes, lágyabb szilvalekvárt is, ha nincs otthon szilvavelő.
A házi szilvavelő úgy készül, hogy a friss szilvát félbevágva és magozva, kevés vízzel felfőzzük, a levét leszűrjük és megisszuk, a gyümölcsöt pedig minden nélkül összeturmixoljuk. Ezt tudjuk dobozban fagyasztani is, és télen csak elő kell kapni a tömény, ízes szilvát.
