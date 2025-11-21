Nem fogod elhinni, mit tett a bátor kisfiú a szobájában megbújó betolakodó ellen!

RETRO RÁDIÓ

Egy 11 éves, bátor kisfiú története igazán példaértékű lehet sokunk számára, hiszen elképesztő jelenlét kellett, ahhoz ne forduljon tragédiába az a bizonyos éjszaka. Hajnali három óra körül arra ébredt a wirrali kisfiú, hogy egy ismeretlen férfi áll a szobájában, aki nyugodtan eszegeti a chipset. A 34 éves férfi, Robert Harvey erősen ittasan „betántorgott” a családi házba, majd szobáról szobára kezdett járkálni anélkül, hogy tisztában lett volna azzal, hol is van.

A bátor kisfiú könnyedén reagálta le az ijesztő helyzetet

A fiú először úgy tett, mintha aludna, közben azonban gyorsan üzenetet küldött a családi csoportchatbe, hogy riassza a szüleit. Látta, ahogy Harvey átmegy a nővérei szobájába is, de egyikük sem ébredt fel. Végül a kisfiú bátorságot vett, odasúgta a férfinak, hogy „várjon ott”, majd kiszaladt édesanyjához, és elmondta, mi történt.

Az anya és a család egyik felnőtt tagja azonnal a betolakodóhoz sietett, akit a lépcső alján találtak. Amikor számon kérték, Harvey értelmetlenül motyogni kezdett „a szürke vécéülőkéről”, ami miatt a szülők úgy vélték, valamilyen szer hatása alatt állhat. Hosszas terelgetés után végül magától elhagyta a házat.

Később derült ki, hogy a férfi pénz híján volt, eltűnt egy cigarettásdoboz, és több zacskó chipset is felbontottak a konyhában. A rendőrök rövid időn belül elfogták Harveyt a közelben, akinél négy zacskó chipset, cigarettát és két tízfontos bankjegyet találtak. A férfi a kihallgatáson mindent beismert, és azt mondta, nem emlékszik, hogyan került a házba - írja a Daily Star.

A bíróság megállapította, hogy bár a fiatal férfi véletlenül jutott be az otthonba, tettének hatása a gyermekre mély és tartós lesz. A vádlott 61 korábbi bűncselekménnyel rendelkezik, és most 14 hónap börtönbüntetést kapott betörés miatt. A bíró szerint a család számára rémisztő élmény volt egy idegen férfit találni a házban, ugyanakkor elismerte Harvey megbánását és jelenlegi együttműködését a rehabilitációban.

 

