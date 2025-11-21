Rohant a mentőautó: 5 hónapos babát bántalmazott az édesanyja Vas vármegyében

Kedden bántalmazás gyanúja miatt riasztották a hatóságokat a Vas megyei Kenyeri egyik családjához. A rendőrség szerint 5 hónapos babát bántalmazott saját édesanyja.

Édesanyja bántalmazta a kisgyereket Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Gyermekbántalmazás miatt értesítették a hatóságokat

A rendelkezésre álló információk szerint rendőrök és mentősök érkeztek Kenyeribe. Feltehetőleg az 5 hónapos kislány édesapja értesítette a hatóságokat, hogy a párja súlyos sérüléseket okozott gyermekükön.

A mentőszolgálat munkatársai a helyszíni ellátás után kórházba szállították a kislányt. A gyermek súlyosan megsérült, jelenleg is az intenzív osztályon ápolják.

A település polgármestere is felszólalt, megerősítette a bántalmazás tényét de elmondta, nem voltak előjelek. A helyi családsegítő és a védőnő is alátámasztotta, hogy családnál tett látogatások alatt nem voltak aggasztó jelek.

Bár más források az állítják, hogy a rendőrök már többször is jártak a háznál, az édesanya pedig alkoholproblémákkal rendelkezett. A rendőrség az ügyben kiskorú veszélyeztetése miatt indított büntetőeljárást, a nyomozás jelenleg is tart - írja a Vas Vármegyei Hírportál.