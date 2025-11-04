RETRO RÁDIÓ

„Isten életet adott nekem, de elvette minden boldogságomat”– ismét megszólalt az Air India légikatasztrófa egyetlen túlélője

Az egész világot megrázta a pár hónappal ezelőtti hír, amikor egy repülőgép csapódott egy orvosi főiskola épületébe. Az Air India tragédiájának egyetlen túlélője, egy 39 éves férfi, aki testvérét veszítette el a balesetben.

Metropol
2025.11.04. 11:30
Air India tragédia túlélő

Az Air India tragédiája az egész világot megrázta. A júniusban lezuhant gép egyetlen férfi kivételével minden utasát megölte, köztük a túlélő férfi testvérét, aki a mai napig vissza-vissza idézi a szörnyű nap fájdalmas pillanatait.

Air India
Az Air India katasztrófáját egyetlen férfi élte túl Fotó: Adzsit Szolanki / MTI AP 

Az Air India vette el a férfi boldogságát

A 241 ember halálát követelő indiai repülőgép-szerencsétlenség egyetlen túlélője, a brit állampolgár Vishwash Kumar Ramesh csodának nevezte, hogy életben maradt – de azt mondja, testvére halála elvette minden boldogságát”. A 39 éves férfi, aki Leicesterben él, a PA hírügynökségnek adott interjúban beszélt a júniusi tragédiáról, amely szerinte örökre nyomot hagyott benne, mivel „állandóan visszatérnek az emlékek” - olvasható a Mirror cikkében.

A Londonba tartó Air India-járat, egy Boeing 787 Dreamliner, röviddel a felszállás után zuhant egy orvosi főiskola épületébe Ahmedabad városában június 12-én. A fedélzeten tartózkodó 241 ember közül csak Ramesh élte túl a balesetet. A halálos áldozatok között 169 indiai és 52 brit utas volt, ami az egyik legtragikusabb légikatasztrófává tette az esetet a brit áldozatok számát tekintve. A földön további 19 ember vesztette életét, 67-en pedig megsérültek. Ramesh testvére, Ajay, a járaton utazott vele, és életét vesztette. „Isten életet adott nekem, de elvette minden boldogságomat” – mondta megtörten. 

A testvérem volt az erőm, ő volt mindenem. Most már csak ürességet érzek. Csoda, hogy túléltem, de elvesztettem mindent.

Tanácsadói, Sanjiv Patel és Radd Seiger szerint a férfit az Air India „csak egy névként kezeli egy táblázatban”. Többször is kértek találkozót az Air India vezérigazgatójától, Campbell Wilsontól, de azt állítják, hogy kéréseikre nem kaptak választ. A légitársaság közleményben reagált: „Őszintén együttérzünk Mr. Ramesh-sel és a tragédiában érintett családokkal. Gondoskodásuk a legfőbb prioritásunk.”

Az indiai Légiközlekedési Balesetvizsgáló Hivatal előzetes jelentése szerint a repülőgép mindkét üzemanyag-karja „azonnal” a leállított („cut-off”) állásba került közvetlenül felszállás után, megszüntetve az üzemanyag-ellátást. A megállapítások miatt felmerült a kérdés, vajon szándékos lehetett-e a tragédia.

Ramesh elmondta, hogy családja teljesen összeroppant a történtek után

A szüleim és az öcsém mentálisan teljesen összeomlottak. Én is... testileg, lelkileg. Sokszor nem is beszélek velük, bezárkózom a szobámba, és csak gondolkodom. Éjjelente alig alszom pár órát, mert újra és újra lejátszódik bennem a baleset.

Az interjú során Ramesh egy New York Yankees-sapkát viselt – ugyanolyat, amilyet Ajay is hordott, még azon a végzetes napon is. „Ez emlékeztet rá” – mondta halkan.

Tanácsadói szerint az Air India nem tartotta be ígéretét, miszerint a baleset áldozatait és családtagjaikat „családként” kezeli. „A családok méltósággal viselik a gyászt, de a bánásmód, amit kapnak, embertelen – csak egy adminisztratív tételként kezelik őket” – mondta Patel. Az Air India közleménye szerint továbbra is elkötelezettek a támogatás és az együttérzés mellett: 

Tisztában vagyunk azzal, mennyire nehéz időszakon mennek keresztül az érintettek, és mindent megteszünk, hogy megadjuk nekik a szükséges gondoskodást és segítséget.

 

