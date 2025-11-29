RETRO RÁDIÓ

"A legfontosabb, hogy békében és biztonságban élhetünk"

Kisvárda szülész-nőgyógyásza, Egri Erika is felszólalt a Háborúellenes Gyűlésen Nyíregyházán. Húsbavágó lenne számára, ha belesodródnánk a háborúba.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.29. 11:58
Nyíregyháza szülész Háborúellenes Gyűlés

Kisvárda szülész-nőgyógyásza, Egri Erika arról beszélt, az orvosi bérek és a kormány családpolitikája nagyon szimpatikus számára, és ezt látja is a munkája során, sorra jönnek a kisbabák. Mint mondja, ő személyesen is értintett lenne, ha belesodródna az ország egy háborúba, miután két fia van, így nem szeretné, ha részesévé válnának a háborúnak. – Jó helyre kell tenni az x-et – vélekedett.

Háborúellenes gyűlés, Nyíregyháza, 2025. 11.29
 

Nyíregyháza járási hivatal egyik korábbi munkatársa pedig arról beszélt, soha ennyi lehetősége nem volt a fiataloknak, mint ma, majd felidézte, a tanulás vagy épp a nyelvvizsga támogatása, az adókedvezmények, a munka alapú társadalom megteremtése által ma mindenki dolgozhat, aki szeretne.

– A családállapításhoz érve is soha ennyi lehetősége nem volt a fiataloknak és családoknak, mint manapság. A legfontosabb mégis az, hogy békében és biztonságban élhetünk, mert hiába vannak lehetőségek az országban, ha globális érdekeket kellene kiszolgálnunk, annak beláthatatlan következménye lenne, ezért fontos, hogy vegyünk részt a közéletben – húzta alá.

