RETRO RÁDIÓ

Szívszaggató, rengeteg áldozata van az iskolai tömegszerencsétlenségnek, a romok alatt kutatnak

Harminchatra emelkedett a héten összeomlott bentlakásos iskola áldozatainak száma. A tömegszerencsétlenség hétfőn történt.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.05. 08:35
bentlakásos iskola Indonézia halálos áldozat

Indonéziában harminchatra emelkedett a héten összeomlott bentlakásos iskola áldozatainak száma - közölte vasárnap a katasztrófa-elhárítás a tömegszerencsétlenségről. A hivatal hozzátette, hogy folytatják a hetedik napja tartó kutatást a további huszonhét, romok alatt rekedt fiatal holtteste után. Az áldozatok 13 és 19 év közöttiek.

Iskolaomlás Indonéziában: nőtt a tömegszerencsétlenség áldozatainak száma
A tömegszerencsétlenség helyszíne, még zajlanak a munkálatok / Fotó: AFP

A Kelet-Jáva tartományban fekvő Sidoarjo város iszlám bentlakásos iskolájának épülete hétfő délután omlott össze, a katasztrófavédelem szerint azért, mert engedély nélkül akarták két újabb emelettel bővíteni, amelynek súlyát a falak nem bírták el. Az épületben éppen imádkoztak a 12-19 éves fiúk, mikor rájuk szakadtak a fölső szintek. A lányok az iskola egy másik szárnyában voltak, ahonnan ki tudtak menekülni.

A tömegszerencsétlenség áldozatai után még kutatnak

A kutatási munkákhoz darukat is bevetettek a törmelékek kiemelésére. A munka 60 százalékát már elvégezték, a kutatást hétfőn tervezik befejezni.

A szülők pénteken egyeztek be a munkagépek bevetésébe, miután a mentők nem tapasztaltak életjeleket a romok alól - írja az MTI. A vallási minisztérium adatai szerint Indonéziában, a világ legnagyobb muszlim többségű országában mintegy 42 ezer hagyományos iszlám bentlakásos iskola van, ahol hétmillió diák tanul.
 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu