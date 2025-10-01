RETRO RÁDIÓ

Ruszin-Szendi Romulusz beismerte: árad a gyűlölet a Tiszában

A Tisza veszélyes, a fegyver nem játék.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.01. 13:58
Szalay-Bobrovniczky Kristóf gyűlölet Tisza Párt Ruszin-Szendi Romulusz

„Újabb videón láthatjuk, hogy Ruszin-Szendi Romulusz, volt vezérkari főnök arról beszél, hogy a Tisza Párt képviselőinek tele van a szívük haraggal és gyűlölettel” – mondta el Szalay-Bobrovniczky Kristóf, honvédelmi miniszter Facebook-bejegyzésében.

Magyar Péter Egymillió lépés a békéért és a nemzeti összefogásért elnevezésű országjárása
Ruszin-Szendi Romulusz beismerte: árad a gyűlölet a Tiszában / Fotó: MW

Tudom, hogy rengeteg indulat, gyűlölet van bennünk

– fogalmazott Ruszin-Szendi Romulusz a honvédelmi miniszter által is taglalt videóban. A miniszter kiemelte, hogy a volt vezérkari főnök kijelentése kifejezetten ijesztő, hiszen tudvalevő, hogy Ruszin-Szendi Romulusz rendszeresen fegyverrel járt a tiszás rendezvényekre.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf arra figyelmeztetett, hogy a gyűlölet, ami a Tisza Pártot vezérli nem jó tanácsadó, ezért távol kell tartani Magyar Péteréket a kormányzástól.

– zárta videóját a honvédelmi miniszter, a Mandiner beszámolója szerint.


 

 

