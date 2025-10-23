Ruszin-Szendi bélbajos kutyákhoz hasonlította 56 hőseit. Meggyalázta a forradalom harcosait

Ruszin-Szendi bélbajos kutyákhoz hasonlította 1956 hősi halottait! - vette észre a Tűzfalcsoport.

Így gyalázta Magyar Péter embere az 1956-os forradalmárok emlékét, akik szembe szálltak a vörös hadsereggel bélbajos kutyákhoz hasonlította őket. Szerinte a szovjet csapatok úgy mentek át rajtuk

"mint, majonézes tej a kutyán"

Ruszin-Szendi Romulusz magyar katona, altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka 2021–2023 között. 2025. február 15-e óta folyamatosan, mint Magyar Péter katonai és védelempolitikai tanácsadójaként jelenik meg, a Tisza Párt egyik vezetőjeként rendszeresen járja az országot.

Az egyik ilyen lakossági fórumon Ruszin-Szendi Romulusz, miután lekicsinylő módon beszélt hazánk semlegességi törekvéseiről, meggyalázta az 1956-os forradalom és szabadságharc hősi halottait, akiken szerinte az oroszok úgy mentek át, mint majonézes tej a kutyán.



Toka tábornok ismét csak megmutatta igazi arcát - írja a Ripost.