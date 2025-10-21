RETRO RÁDIÓ

Rendkívül fiatalon hunyt el a szeretett sakkjátékos: gyászol a világ

A férfi 29 éves volt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.21. 13:57
Módosítva: 2025.10.21. 14:06
sakkjátékos sakknagymester gyász

Daniel Naroditsky rendkívül fiatalon hunyt el. Amerika egyik legismertebb sakkozója és ifjúsági világbajnok is volt. Már 14 évesen könyvet írt a sakkról, majd később élő videókban tanította meg nézőinek hogyan kell sakkozni.

Daniel Naroditsky rendkívül fiatalon hunyt el Fotó: Pexels/Illusztráció

Naroditsky az észak-karolinai Charlotte Sakk Központban tanította a játék rejtelmeit, és személyesen edzette tanítványait.

Tehetséges sakkozó, kommentátor és oktató volt, valamint a sakkozók közösségének megbecsült tagja, akit a rajongók és a játékosok világszerte csodáltak és tiszteltek.

Egykori ellenfele Hikaru Nakamura is megemlékezett róla, hozzátéve, hogy a sportág nagy veszteséget szenvedett el. 

Még mindig nem tudom elhinni, és nem is akarom elhinni. Mindig is kiváltság volt Danival játszani, edzeni és kommentálni, de mindenekelőtt az, hogy a barátomnak nevezhettem

– írta a holland sakknagymester, Benjamin Bok Naroditskyról megemlékezve.

A férfi a világ 200 legjobb sakkozójának listájába tartozott és a játék szeretete sokakat motivált arra, hogy a videói alapján megtanulják a játékot – írja a Sky News.

