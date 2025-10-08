RETRO RÁDIÓ

Orbán Balázs: Magyarország ma Európa legbiztonságosabb országa

Következetesen megvédjük a határainkat.

Létrehozva: 2025.10.08. 08:21
orbán balázs migráció Magyarország erőszak

Orbán Balázs szerint Magyarország ma Európa legbiztonságosabb országa, mert időben nemet mondott a migrációra, és következetesen megvédi a határait. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a nyugat-európai országokat sújtó erőszakhullám is azt bizonyítja: a biztonság törékeny, Brüsszel pedig továbbra is politikai nyomást gyakorol hazánkra.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Fotó: Facebook

„Se keleti kényelem, se nyugati nyugalom. A legfrissebb nemzetközi Ipsos-felmérés szerint Magyarország jelenleg Európa legbiztonságosabb országa: a magyar emberek mindössze hét százaléka tart attól, hogy erőszak vagy bűncselekmény áldozata lesz. Összehasonlításképp: Svédországban 57 százalék, Franciaországban 36 százalék, Németországban 29 százalék” – kezdte a bejegyzését Orbán Balázs.

Orbán
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója. Forrás: Facebook

„A nyugat-európai nagyvárosokban egyre gyakoribb az utcai erőszak, a szervezett bűnözés, és folyamatosan nő a biztonságérzet hiánya.”

A migrációs kvótákról szóló népszavazáson a magyar emberek döntöttek: nem akarják, hogy Magyarországból migránsország váljon. Ezért ma nyugodtan élhetnek a magyarok: időben nemet mondtunk a migrációra, és következetesen meg is teszünk mindent, hogy megvédjük a határainkat – de a biztonság törékeny

 – tette hozzá a miniszterelnök politikai igazgatója.

„Brüsszel továbbra is erőlteti a migrációs paktumot, továbbra is napi egymillió euróra bünteti hazánkat, és továbbra is folyamatos a politikai nyomás. Most azon dolgoznak, hogy olyan politikai pártot segítsenek hatalomba, amely kérdés nélkül végrehajtaná a követeléseiket – a migráció terén is. Mi viszont azért küzdünk, hogy a jövőben is a magyar emberek dönthessék el, hogy Magyarország biztonságos maradjon ebben a veszélyes világban” – zárta a bejegyzését Orbán Balázs amelyet a Ripost szúrt ki.

 

