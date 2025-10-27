266 éve született a magyar nyelvújítás vezéralakja - Ezt érdemes tudni róla!

Kazinczy Ferenc író, költő 1759. október 27-én született Érsemlyénben. A sárospataki kollégiumban végezte tanulmányait 1769-től 1779-ig: teológiát majd jogot tanult. Kassán, Eperjesen, Pesten folytatott joggyakorlatot. 1784-ben Abaúj megye aljegyzője, 1786-tól a kassai tankerület elemi iskoláinak felügyelője lett. Magyat Museum és Orpheus címmel irodalmi lapokat indított. Feleségével, Török Sophie költőnővel 1804-ben Széphalomra költözött, és innen irányította az irodalmi életet két évtizeden át. Kiterjedt levelezést folytatott szinte valamennyi magyar íróval és részt vett az irodalmi vitákban. 1815-től élete végéig a Zemplén vármegyei levéltár rendezését, gondozását végezte és a berendezések egy részét is ő tervezte. 1831. augusztus 22-én halt meg Széphalmon - olvasható a Wikipédián. És, hogy miért őt tartják a nyelvújítás vezéralakjának? Mert nemcsak az új szavak alkotását támogatta, hanem a választékos ízlés és a magas irodalmi színvonal megteremtését is szorgalmazta, ezzel alapvetően befolyásolta a magyar irodalom és köznyelv fejlődését, megteremtve a reformkori nemzeti kultúra nyelvi alapjait.

Kazinczy Ferenc Mauzóleum, emlékcsarnok / Fotó: Kókány Jenő / Fortepan

A porlasztó magyar feltalálója ezen a napon hunyt el

Csonka János mérnök, az autókban használatos porlasztó feltalálója 86 évvel ezelőtt hunyt el Budapesten, a Műszaki Egyetem műhelyfőnöke volt. Ott volt a Magyar Automobil Club alapítói között. 1883-ban kifejlesztette a kettős tüzelőanyag ellátású motort, mely gáz-petróleum keverékével működött és 3 Le-t teljesített. 1889. Bánki Donáttal közösen leszerződött a Ganzzal és ezzel kezdetét vette a magyar motorgyártás. 1893. február 11. a párizsi világkiállításon bemutatták Bánkival ketten az "Újítások petróleum motorokon" című tanulmányt, mellyel aranyérmet nyertek. Művükkel forradalmasították a motorizációt és annak elterjedését. Ez volt a porlasztó.

87 éve mutatták be a nejlon harisnyát

A forradalmi anyagon, amit ma nejlonként emlegetünk, 9 évig dolgoztak a DuPont-nál, mielőtt 1938-ban, október 27-én bemutatták volna a nagyközönségnek az első ebből készült harisnyákat. Az anyag első tömeges felhasználása a második világháborúban történt, amikor az amerikai pilóták ejtőernyő selymét nejlonból készítették, mivel a japánok nem szállítottak nekik selymet.