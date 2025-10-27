266 éve született a magyar nyelvújítás vezéralakja - Ezt érdemes tudni róla!
Műveket fordított, írt, de volt aljegyző, lapalapító és levéltáros is. Mutatjuk, mit érdemes tudni Kazinczy Ferencről, a magyar nyelvújítás vezéralakjáról.
Kazinczy Ferenc író, költő 1759. október 27-én született Érsemlyénben. A sárospataki kollégiumban végezte tanulmányait 1769-től 1779-ig: teológiát majd jogot tanult. Kassán, Eperjesen, Pesten folytatott joggyakorlatot. 1784-ben Abaúj megye aljegyzője, 1786-tól a kassai tankerület elemi iskoláinak felügyelője lett. Magyat Museum és Orpheus címmel irodalmi lapokat indított. Feleségével, Török Sophie költőnővel 1804-ben Széphalomra költözött, és innen irányította az irodalmi életet két évtizeden át. Kiterjedt levelezést folytatott szinte valamennyi magyar íróval és részt vett az irodalmi vitákban. 1815-től élete végéig a Zemplén vármegyei levéltár rendezését, gondozását végezte és a berendezések egy részét is ő tervezte. 1831. augusztus 22-én halt meg Széphalmon - olvasható a Wikipédián. És, hogy miért őt tartják a nyelvújítás vezéralakjának? Mert nemcsak az új szavak alkotását támogatta, hanem a választékos ízlés és a magas irodalmi színvonal megteremtését is szorgalmazta, ezzel alapvetően befolyásolta a magyar irodalom és köznyelv fejlődését, megteremtve a reformkori nemzeti kultúra nyelvi alapjait.
A porlasztó magyar feltalálója ezen a napon hunyt el
Csonka János mérnök, az autókban használatos porlasztó feltalálója 86 évvel ezelőtt hunyt el Budapesten, a Műszaki Egyetem műhelyfőnöke volt. Ott volt a Magyar Automobil Club alapítói között. 1883-ban kifejlesztette a kettős tüzelőanyag ellátású motort, mely gáz-petróleum keverékével működött és 3 Le-t teljesített. 1889. Bánki Donáttal közösen leszerződött a Ganzzal és ezzel kezdetét vette a magyar motorgyártás. 1893. február 11. a párizsi világkiállításon bemutatták Bánkival ketten az "Újítások petróleum motorokon" című tanulmányt, mellyel aranyérmet nyertek. Művükkel forradalmasították a motorizációt és annak elterjedését. Ez volt a porlasztó.
87 éve mutatták be a nejlon harisnyát
A forradalmi anyagon, amit ma nejlonként emlegetünk, 9 évig dolgoztak a DuPont-nál, mielőtt 1938-ban, október 27-én bemutatták volna a nagyközönségnek az első ebből készült harisnyákat. Az anyag első tömeges felhasználása a második világháborúban történt, amikor az amerikai pilóták ejtőernyő selymét nejlonból készítették, mivel a japánok nem szállítottak nekik selymet.
Szeles lesz ma is az idő
A koponyeg.hu szerint hétfőn maximum 12 fok lesz majd napközben, éjszaka pedig 7 fok köré hűl majd le az idő. A nap meghatározó időjárási tényezője a szél lesz, mivel helyenként élénken, erősen fújhat ma is.
Itt érdemes mától forgalmi változásokra számítani
- A BKK tájékoztatása szerint több helyen is jelzőlámpahibára kell számítani Csepelen október 27., hétfő 08:00-12:00 óra között.
- Szakaszos sávlezárás lesz napközben az M3-as autópálya kivezető szakaszán 08:00-16:00 óra között.
- Váltakozó irányú áthaladás lesz a XII. kerületben a Konkoly-Thege Miklós úton hétfő 08:00 és november 03., hétfő 18:00 óra között.
- Időszakos és szakaszos sávlezárás lesz a IV. kerületben a Tél utcában hétfő 07:00 és október 31., péntek 20:00 óra között.
- Egyirányúsítás lesz a II. kerületben a Nagyrét utcában hétfő 07:00 és november 01., szombat 04:30 között.
- Sávlezárás lesz a IV. kerületben a Temesvári utcában hétfő 06:00 és december 22., hétfő 06:00 óra között.
- Útszűkületre kell számítani az I. kerületben a Szirtes úton hétfő 06:00 és december 10., szerda 20:00 óra között.
15 év után visszatér a fővárosba minden idők egyik legnépszerűbb énekese
Minden idők egyik legnépszerűbb előadója, Katy Perry feledhetetlen popslágerekkel – mint az I Kissed a Girl vagy a Firework – 15 év után ismét visszatér Budapestre, hogy a legnagyobb slágereiből összeállított, látványos új showjával táncoltasson meg mindenkit 2025. október 27-én, az MVM Dome-ban. Jegyek és további információk a koncertről itt találhatók.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre