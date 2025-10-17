Testben és lélekben is erős: 80 éves nagymama írt sporttörténelmet
Az Ironman világbajnokság az egyik legkeményebb verseny a sportok között, elképesztő tűrőképesség kell hozzá. A 80 éves nagymama mégis végigcsinálta, ezzel pedig történelmet írt.
Nagymama csinálta végig a kőkemény Ironman világbajnokságot. A 80 éves nő azt állítja, az időskori fittség legnagyobb titka a mozgás, a célja pedig most nem kisebb, mint megdönteni a rekordtartó Madonna Buder teljesítményét.
A nagymama egyszerűen megállíthatatlan – a kora ellenére is végigcsinálta a kőkemény versenyt
Egy elképesztő kitartású, 80 éves nagymama New Jerseyből minden idők legidősebb női versenyzőjeként teljesítette a kemény Ironman világbajnokságot a hétvégén – és mint mondja, az időskori fittség titka egyszerű: „Csak mozogni kell” – olvasható a New York Post cikkében.
Soha még csak a közelében sem járok annak, hogy feladjam. Imádom azt az érzést, amikor keményen dolgozom, és elérem a célom
– mondta el az idős nő, Natalie Grabow, Mountain Lakes lakója.
Grabow egy kisebb combizomhúzódással, erős hullámokkal és trópusi páratartalommal dacolva futott 42,2 kilométert, tekert 180 kilométert, és úszott 3,8 kilométert a nyílt óceánban a hawaii Kailua-Konán rendezett versenyen. A négygyermekes anya, akinek két unokája is van, 16 óra 45 perc 26 másodperc alatt ért célba – egy olyan napon, amikor több mint 60 versenyző adta fel a küzdelmet.
A sportoló, aki korábban már tíz Ironman-versenyen is indult, elárulta, hogyan lehet hosszú távon is egészséges maradni:
Akár a pickleballt, akár a táncot vagy bármi mást választasz, a lényeg, hogy mozgasd a tested, és maradj erős. Ahogy öregszel, ha erősnek érzed magad testileg, az a lelkedre is hat – a kettő együtt jár, és önbizalmat ad. Csak mozogni kell. És fontos, hogy kitartó legyél benne.
A legnehezebb rész egyébként szerinte az úszás volt:
Mindig is testkontaktusos sport volt ez – állandóan neked úsznak, fejbe ütnek, a szemüvegem is majdnem leesett, és közben nyeltem a sós vizet
– mesélte nevetve.
Grabow a cél előtt néhány lépéssel még megbotlott és elesett, de azonnal felállt, majd az edzője és a lánya biztatása mellett befejezte a versenyt.
Csodálatos érzés. Nagyon jó tudni, hogy mindent beleadtál, amit csak lehetett
– tette hozzá.
Grabow 50 évesen tanult meg úszni, és szigorú edzéstervet követ: hetente fut, úszik és biciklizik, egy napot pedig mindig hosszú edzésre szán. Most egyhetes regenerálódást tervez, de már fontolgatja, hogy ismét elindul egy versenyen. A célja: megközelíteni a világrekorder Madonna Buder teljesítményét, aki 82 évesen lett minden idők legidősebb női Ironman-befutója.
De sohasem tudhatod, hogyan fogod érezni magad 82 évesen, amikor még csak 80 vagy. Egyszerűen élvezni kell a mindennapokat
– zárta a mondandóját mosolyogva.
