Testben és lélekben is erős: 80 éves nagymama írt sporttörténelmet

Nagymama csinálta végig a kőkemény Ironman világbajnokságot. A 80 éves nő azt állítja, az időskori fittség legnagyobb titka a mozgás, a célja pedig most nem kisebb, mint megdönteni a rekordtartó Madonna Buder teljesítményét.

Megállíthatatlan nagymama – mindennap sportol, és nem tervezi, hogy lelassít / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A nagymama egyszerűen megállíthatatlan – a kora ellenére is végigcsinálta a kőkemény versenyt

Egy elképesztő kitartású, 80 éves nagymama New Jerseyből minden idők legidősebb női versenyzőjeként teljesítette a kemény Ironman világbajnokságot a hétvégén – és mint mondja, az időskori fittség titka egyszerű: „Csak mozogni kell” – olvasható a New York Post cikkében.

Soha még csak a közelében sem járok annak, hogy feladjam. Imádom azt az érzést, amikor keményen dolgozom, és elérem a célom

– mondta el az idős nő, Natalie Grabow, Mountain Lakes lakója.

Grabow egy kisebb combizomhúzódással, erős hullámokkal és trópusi páratartalommal dacolva futott 42,2 kilométert, tekert 180 kilométert, és úszott 3,8 kilométert a nyílt óceánban a hawaii Kailua-Konán rendezett versenyen. A négygyermekes anya, akinek két unokája is van, 16 óra 45 perc 26 másodperc alatt ért célba – egy olyan napon, amikor több mint 60 versenyző adta fel a küzdelmet.

NJ grandma, 80, makes history completing Ironman World Championship: ‘Strong in the body, strong in the mind’ https://t.co/1b3NdoycUF pic.twitter.com/y2BScTVSo8 — New York Post Metro (@nypmetro) October 16, 2025

A sportoló, aki korábban már tíz Ironman-versenyen is indult, elárulta, hogyan lehet hosszú távon is egészséges maradni:

Akár a pickleballt, akár a táncot vagy bármi mást választasz, a lényeg, hogy mozgasd a tested, és maradj erős. Ahogy öregszel, ha erősnek érzed magad testileg, az a lelkedre is hat – a kettő együtt jár, és önbizalmat ad. Csak mozogni kell. És fontos, hogy kitartó legyél benne.

A legnehezebb rész egyébként szerinte az úszás volt:

Mindig is testkontaktusos sport volt ez – állandóan neked úsznak, fejbe ütnek, a szemüvegem is majdnem leesett, és közben nyeltem a sós vizet

– mesélte nevetve.

Grabow a cél előtt néhány lépéssel még megbotlott és elesett, de azonnal felállt, majd az edzője és a lánya biztatása mellett befejezte a versenyt.

Csodálatos érzés. Nagyon jó tudni, hogy mindent beleadtál, amit csak lehetett

– tette hozzá.