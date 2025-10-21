„13 perc alatt 17-szer haltam meg – ezt éltem át, amikor a mennyországba jutottam”

Egy hideg téli hétvégén, John Williams Whitbybe utazott akkori párjával, hogy megünnepeljék a nő 40. születésnapját. Vacsora közben John hirtelen izzadni kezdett, és azonnal tudta, hogy valami nincs rendben. Felállt és kiment a friss levegőre, de már akkor biztos volt benne, hogy a lábai nem bírják őt megtartani.

A mennyországban találkozott szeretteivel a 39 éves férfi Fotó: Freepik

Megjárta a mennyországot a 39 éves férfi

A következő pillanatban már súlyos szívinfarktussal szállították a kórházba, és a mentőben elájult. Néhány órával később John a kórházban ébredt fel. A férfi elmesélte, hogy emlékszik, ahogy egy főorvos az ágya mellett állt, és azt mondta:

Szerencséd volt. A szívinfarktusnál vagy élsz, vagy meghalsz. Nincs köztes állapot. De még nincs túl a nehezén.

A főorvos ezután elmondta Johnnak, hogy miokardiális infarktust szenvedett, ez egy sürgősségi állapot, amikor a szívizom egy részébe áramló vér útja elzáródik, és műtétre lesz szüksége.

Majdnem egy év telt el, mire John megkapta a műtétet, és ekkor történt a halálközeli élménye. A műtét előtti éjszaka John egy privát kórházban tartózkodott. A nővér azt mondta, pihenjen, és reggel jön, hogy a műtőbe vigye, azonban a nővér nem jött, legalábbis John így gondolta. Johnnak nagyon rossz előérzete volt.

Láttam apámat és nagyapámat a mennyben. Ugyanabban a szobában voltunk, és azt mondtam nekik: Hamarosan találkozunk, alig várom, hogy lássalak titeket, olyan rég nem láttuk egymást

– emlékezett vissza John.

John elmondása szerint a nagyapja így válaszolt: „Nőttél, mióta utoljára láttalak. Hamarosan újra találkozunk.” Az apja azonban sokkal szigorúbb volt. Bár izgatott volt, hogy újra lássa fiát, aki 10 évvel korábban hunyt el, határozottan kijelentette, hogy John még nem léphet be a mennybe.

A férfi napokkal a műtét után ébredt fel a kómából. John tudta nélkül 13 perc alatt 17-szer halt meg a műtét során. A műtét sikeres volt, de a szíve röviddel ezután rendellenes ritmusba került, és defibrillációra volt szükség.

A frissen bekötött mellkasát nézve két téglalap alakú égési nyomot látott: bizonyíték arra, hogy az orvosok fáradhatatlanul dolgoztak, hogy megmentsék az életét. John a mai napig nem tudja teljesen megmagyarázni a történteket, csak azt tudja, hogy valóságosnak tűnt, és azóta sem érzett ilyen nyugalmat, mint akkor – számolt be róla a Metro.