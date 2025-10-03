Magyar Péter az 5 legfontosabb ígéretét sem teljesítette. Kész átverés, amit művel

Sok mindent megígért a Tisza vezér, de ezek jó részéről elfeledkezett. Kész átverés, amit Magyar Péter művel.
Magyar Péter gyakran ígér valamit, amit aztán megszeg. Azzal kezdte, hogy nem tervez politikai pályára lépni, majd utána, hogy nem veszi fel a mandátumát az EP-ben. Az Ellenpont összeszedte a Tisza vezér fontosabb, beváltatlan ígéreteit.
1.
Magyar Péter színrelépésekor többször is kijelentette, hogy nem kíván politikai pályára lépni, egész pontosan azt mondta, még "viccnek is rossz" ez a felvetés.
2.
Az EP-kampányban arról beszélt, hogy nem veszi fel az európai parlamenti mandátumát. Ehhez képest, amikor pártja bejutott, gondolkodás nélkül átvette a képviselői igazolványát.
3.
Magyar Péter az EP-választások előtt a mentelmi jog eltörlését ígérte. „Semmi értelme" – mondta Magyar egy tamási kampányeseményen. A tavaly júniusi diszkóbotránya után már esze ágában sem volt lemondani az EP-képviselőként őt megillető védelemről.
4.
A tiszás politikusok aktív jelenlétét ígérte az Európai Parlamentben Magyar. A valóságban azonban az egyik legtöbbet hiányzó képviselő lett a Tisza elnöke.
5.
Többször mondta, hogy bemutatják 106 képviselőjelöltjüket, ez azonban azóta sem történt meg. Magyar Péter immár novemberre ígéri a jelöltállítási folyamat nyilvános szakaszát.Egyelőre csupán annyit tudni, hogy Magyar Péter indul a Hegyvidéken.
Plusz 1: azt ígérte, hogy nem lesz adóemelés...
