Lucy Griffiths, 38 éves, kétgyermekes anya, nem hajlandó lemondani a karácsonyról a gyerekei kedvéért, ezért azt állítja, hajlandó még törvényt is sérteni. A heti bevásárlását pakolva néhány dolgot félretesz: gyerekfogkeféket, színes ceruzákat, pár darab pitét és egy fagyasztott Fekete-erdő tortát. A látszat szerint előre készül a karácsonyra, de van egy csavar, ami a tisztességes vásárlókat dühbe hozhatja – valójában éppen spórol, méghozzá bolti lopással.

Bár rendszeresen bűntudatot érez, összességében mégis boldog, hogy ennyi pénzt spórol meg a bolti lopással Fotó: Freepik/Illusztráció

Lucy a növekvő számú középosztálybeli bolti tolvaj egyike, akik apránként lopják össze karácsonyi listájuk elemeit. Az édesanya szerint, mint sok millió ember az országban, ő is érzi a pénzügyi szorítást a folyamatos megélhetési válság miatt, de eltökélt, hogy családjának tökéletes karácsonyt biztosít, akár törvénysértés árán is.

Mindig próbáltuk varázslatossá tenni a karácsonyt a gyerekeknek, ajándékhalmokkal, nagy családi vacsorával és ünnepi kirándulásokkal. De most egyszerűen nem engedhetjük meg magunknak, még két tisztességes fizetés mellett sem. Nem akarom lemondani a karácsonyt a gyerekeimnek, ezért pénzt kell megtakarítanom, és sajnos egyik módja ennek a lopás

– mondja a 38 éves egészségügyi dolgozó a The Sun szerint.

Lucy azt mondja, van határ, amit nem lépne át: soha nem lopna a gyerekek karácsonyi ajándékai közül, például Lego-készletet vagy babaházat. A heti bevásárlásnál azonban könnyű néhány karácsonyi hozzávalót a saját táskájába csúsztatni anélkül, hogy kifizetné. Ha hetente egyszer-kétszer így tesz, a vásárolandó lista rövidebb lesz, és marad elég a gyerekeknek szánt Mikulás-látogatásra.

Bár bűntudatot érez, ha a Mikulásnál ülve eszébe jut, hogy csak azért lehetnek ott, mert ellopta a karácsonyi pudingot, sokkal rosszabbul érezné, ha el kellene mondania két lányának, hogy idén ők az egyetlenek az osztályban, akik nem látogathatják meg a Mikulást.

Bármit megteszek, hogy varázslatos karácsonyuk legyen – még törvényt is szegve.

Lucy a saját bevallása szerint az önkiszolgáló gépeket használja, és nagy bevásárlásokat csinál, hogy kevésbé legyen gyanús. Megpróbálja meggyőzni magát, hogy csak elfelejtett néhány tételt beszkennelni, bár tudja, hogy valójában szándékos. Nem merne húst vagy pulykát lopni, de pár aprósütemény vagy egy fagyasztott Fekete-erdő torta könnyen elcsúszik a fagyasztóba. Idén karácsonyig valószínűleg több mint 200 font (majdnem 90 000 forint) értékű árut lop el apránként.