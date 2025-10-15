,,Pénzt kell megtakarítanom, és sajnos egyik módja ennek a lopás"
Semmit sem tagad a kétgyermekes édesanya. Bár rendszeresen bűntudatot érez, összességében mégis boldog, hogy ennyi pénzt spórol meg a bolti lopással.
Lucy Griffiths, 38 éves, kétgyermekes anya, nem hajlandó lemondani a karácsonyról a gyerekei kedvéért, ezért azt állítja, hajlandó még törvényt is sérteni. A heti bevásárlását pakolva néhány dolgot félretesz: gyerekfogkeféket, színes ceruzákat, pár darab pitét és egy fagyasztott Fekete-erdő tortát. A látszat szerint előre készül a karácsonyra, de van egy csavar, ami a tisztességes vásárlókat dühbe hozhatja – valójában éppen spórol, méghozzá bolti lopással.
Lucy a növekvő számú középosztálybeli bolti tolvaj egyike, akik apránként lopják össze karácsonyi listájuk elemeit. Az édesanya szerint, mint sok millió ember az országban, ő is érzi a pénzügyi szorítást a folyamatos megélhetési válság miatt, de eltökélt, hogy családjának tökéletes karácsonyt biztosít, akár törvénysértés árán is.
Mindig próbáltuk varázslatossá tenni a karácsonyt a gyerekeknek, ajándékhalmokkal, nagy családi vacsorával és ünnepi kirándulásokkal. De most egyszerűen nem engedhetjük meg magunknak, még két tisztességes fizetés mellett sem. Nem akarom lemondani a karácsonyt a gyerekeimnek, ezért pénzt kell megtakarítanom, és sajnos egyik módja ennek a lopás
– mondja a 38 éves egészségügyi dolgozó a The Sun szerint.
Lucy azt mondja, van határ, amit nem lépne át: soha nem lopna a gyerekek karácsonyi ajándékai közül, például Lego-készletet vagy babaházat. A heti bevásárlásnál azonban könnyű néhány karácsonyi hozzávalót a saját táskájába csúsztatni anélkül, hogy kifizetné. Ha hetente egyszer-kétszer így tesz, a vásárolandó lista rövidebb lesz, és marad elég a gyerekeknek szánt Mikulás-látogatásra.
Bár bűntudatot érez, ha a Mikulásnál ülve eszébe jut, hogy csak azért lehetnek ott, mert ellopta a karácsonyi pudingot, sokkal rosszabbul érezné, ha el kellene mondania két lányának, hogy idén ők az egyetlenek az osztályban, akik nem látogathatják meg a Mikulást.
Bármit megteszek, hogy varázslatos karácsonyuk legyen – még törvényt is szegve.
Lucy a saját bevallása szerint az önkiszolgáló gépeket használja, és nagy bevásárlásokat csinál, hogy kevésbé legyen gyanús. Megpróbálja meggyőzni magát, hogy csak elfelejtett néhány tételt beszkennelni, bár tudja, hogy valójában szándékos. Nem merne húst vagy pulykát lopni, de pár aprósütemény vagy egy fagyasztott Fekete-erdő torta könnyen elcsúszik a fagyasztóba. Idén karácsonyig valószínűleg több mint 200 font (majdnem 90 000 forint) értékű árut lop el apránként.
Az első bolti lopás véletlenül történt – utána nem volt megállás
Lucy bevallja, hogy a lebukás gondolata ijesztő, de vállalja a kockázatot. Első bolti lopása a legidősebb lány születésekor történt, amikor egy borosüveget tett a babakocsi alá és elfelejtett fizetni. Bár bűntudatot érzett, örült, hogy tíz fontot megtakarított. Karácsonykor, amikor a költségvetés szűk, a kísértés túl nagy ahhoz, hogy ne próbáljon meg spórolni néhány fontot.
Lucy gyakran viszi a gyerekeit is vásárolni, mert úgy érzi, kisebb az esély, hogy egy biztonsági őr megállítja. Szerinte a vonzó, középosztálybeli megjelenése és a gyakori nagy vásárlás miatt kevésbé tűnik gyanúsnak. Mosolyog a személyzetre, beszél velük, jól öltözik, hogy ne tűnjön anyagilag szűkölködőnek. Néhány szupermarketet rendszeresen látogat, de nem lop ugyanabban a boltban mindig. Még a személyzet ellenőrzéseit is megtanulta kikerülni: a nem kifizetett tételeket mindig a táskák aljára rejti.
Lucy biztos benne, hogy még ha lebukna is, a biztonsági őr nem gyanakodna szándékos lopásra, mert véletlennek tűnne, és ha kedves a személyzettel, mosolyog, ritkán kérdőjeleznek meg bármit. Úgy látja, a szupermarketek profitálnak a gépesített pénztárakból, így miért ne spórolhatna ő is néhány fontot. Soha nem lopna kisboltokból, mert ott túl nagy a bűntudat.
A férjének sem mondaná el, hogy nem fizetett mindenért. Ő nagyon becsületes, és nagy vita lenne belőle. Egyszer vásárlás közben megjegyezte, hogy sok a biztonsági őr a boltokban a bolti tolvajok miatt – Lucy elszégyellte magát. Ha tudná, a gyerekeknek nélkülözniük kellene, de Lucy nem akarja, hogy lemaradjanak. A következő évben talán jobban állnak anyagilag, de a közeljövőben folytatni fogja lopási szokását.
