5 árulkodó jel, hogy ennek a párkapcsolatnak befellegzett

Egy kapcsolat hosszútávon csak akkor működik, ha a felek figyelnek egymásra. Nem a tökéletesség a lényeg, hiszen az hosszútávon lelehetetlen. A kulcs a kommunikáció, az odafigyelés. Vannak azonban bizonyos jelei annak, ha a párod nem becsül téged. Mutatjuk, melyik közülük az öt legbeszédesebb, ami arra utalhat, ideje távozni a kapcsolatból.

5 jel, hogy kapcsolatotok nem egészséges. Fotó: Forrás: Pexels

1. Soha nem kér bocsánatot, még akkor sem, ha nyilvánvalóan hibázott

Ismered azt az érzést, amikor valaki elront vagy rosszul csinál valamit, amit próbálnál megbeszélni a másikkal, de ő csak vállat von és annyit mond, hogy túlreagálod? Ha ilyenkor a bocsánat szó a legtávolabbi dolog, amit hallasz, akkor ott bizony az egó befolyásolja a kapcsolatot. Ha mindig csak te vagy a hibás mindenért és ő semmiképp, akkor ott nincs sok jele a tiszteletnek sem.

2. Lenéz másokat, pletykál, ítélkezik

Ha valaki állandóan kritizál és cinikus megjegyzéseket tesz másokra, az előbb-utóbb rád is sort fog keríteni.

Ha valaki mindig más hibáit keresi, az általában saját bizonytalanságát próbálja leplezni. De neked nem az a dolgod, hogy valaki más önbizalomhiányának hordozója legyél. Egy igazi partner felemel téged, nem lehúz

- írja a Life.hu

3. Csak akkor kedves, ha akar valamit

Mindig csak akkor bókol és hízeleg, ha el akar érni valamit? Egy kis szívesség, egy pénzkölcsön, vagy mondjuk hogy elnézd, hogy megint eltűnt három napra. Ha páros csak akkor figyel rád, ha épp szüksége van valamire, az nem törődés, az manipuláció. Egy párkapcsolat nem lehet alku tárgya, ahol a kedvességet cserébe kapod.

4. Soha nem kérdez rólad és nem is figyel rád igazán

Mindig csak a saját helyzete érdekli és soha nem kérdez arról, hogy vagy, mi bánt vagy épp minek örülsz? Lenézi az érzéseidet? Akkor mutadt meg neki, hol az ajtó, mert egy kapcsolatban a figyelem nem luxus, hanem alap. Nem kell minden nap hosszú, drámai beszélgetéseket folytatni, de ha soha nem jön tőle egy egyszerű kérdés sem, az azt mutatja, hogy te háttérzaj vagy az életében, nem társ.