A halálsoron kivégzett férfi utolsó szavai: ezt remélte az áldozat családjától

A férfi megölt egy lányt, miközben azt színlelte, hogy a kutyáját keresi.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.11. 19:30
Roy Lee Ward halálsor börtön gyilkos

A halálsoron kivégezték a gyilkost, Roy Lee Wardet, aki a 15 éves Stacy Payne brutális meggyilkolásáért felelt. A Heritage Hills gimnázium pompomlánya és kiváló tanulója saját otthonában vesztette életét.

A halálsoron lévő gyilkos utolsó perceiben próbált békét adni a családnak
A halálsoron lévő gyilkos utolsó perceiben próbált békét adni a családnak Fotó: rawpixel.com

A halálsoron kivégzett férfi utolsó szavai

A férfi több mint húsz évvel a gyilkosság után, október 10-én, pénteken hajnalban nézett szembe halálos ítéletével. Roy Lee Ward 2001. július 11-én becsöngetett Stacy Payne otthonába, és azt állította, hogy az elveszett kutyáját keresi. Néhány perccel később a tinédzser lány már halott volt, és a kisváros örökre megváltozott.

Hosszú évekig tartó jogi csatározások és fellebbezések után minden kísérlet kudarcot vallott, amellyel Ward ügyvédei megpróbálták megakadályozni a kivégzést. Azonban a férfi sorsa végleg megpecsételődött.

Az indianai jogszabály értelmében csak kevesen lehettek tanúi Ward utolsó pillanatainak: a börtönparancsnok, az orvos és a lelkész mellett ott volt Stacy Payne gyászoló családja, valamint néhányan Ward saját támogatóiból. Wardot bevezették a kivégzőkamrába, ahol eredetileg egy előre megírt nyilatkozatát akarta felolvastatni. Az állami hivatalnokok azonban később közölték, hogy a kivégzés után kerültek annak birtokába, és csak utólag tették közzé az interneten.

Bárcsak visszamehetnék és mindent megváltoztathatnék, de nem tehetem. Gyűlölöm magam azért, amit tettem. Ha magammal vihetném Stacy és a családja minden fájdalmát, megtenném. Nincs mentség. A saját családomnak is fájdalmat okoztam, bárcsak ezt is visszavonhatnám. Bocsánatot kértem Istentől, bár érzem, nem érdemlem meg, és magamnak sem tudok megbocsátani. Remélem, a kivégzésem legalább némi megnyugvást ad Stacy családjának

- állt Ward búcsúüzenetében.

A kivégzési folyamat éjfél után nem sokkal kezdődött, és Wardot 0:33-kor halottnak nyilvánították. Ő volt az adott évben a harmadik kivégzett személy Indianában - számolt be róla a Daily Star.

Stacy Payne édesanyja, Julia Payne, korábban így emlékezett meg lányáról a bíróságon:

„Mindig arra törekedett, hogy a lehető legjobban teljesítsen. Olyan sok lehetőség rejlett benne.”

 

 

