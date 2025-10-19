RETRO RÁDIÓ

Utcára kerülhet József, a láb nélküli kertész - a kórházból már nincs hová mennie

Ez a hét is bővelkedett drámai eseményekben. Leginkább azonban a láb nélküli kertész, Pasztörek József szívszaggató történetére voltak kíváncsiak olvasóink. Mutatjuk a hét legolvasottabb cikkeit.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.19. 19:15
kertész retró Hold presszó top5 közért külföldi égi jelenség Óbuda

Sokaknak mutatott példát kitartásból és elszántságból Pasztörek József, a láb nélküli kertész. A most 57 éves férfi évekkel ezelőtt veszítette el mind a két lábát: a balt egy diófa-baleset, míg a jobbat húsevő baktériumok miatt kellett amputálni. Ő azonban nem adta fel, ha lábak nélkül is, de kitartóan dolgozik: kertészeti munkákat végez és gyümölcsöket árul, barátai segítségével pedig saját magát is el tudta látni. Most azonban újabb csapást mért rá a sors: családi okok miatt ugyanis kénytelen kiköltözni otthonából és sürgősen új lakhatást kell keresnie. November elején pedig még kórházba is vonul, így ha addig nem sikerül új otthont találnia, nem kizárt, hogy a kezelés után már nem lesz hová mennie. 

A láb nélküli kertész könnyen utcára kerülhet a kórházi kezelés után
Pasztörek József, a láb nélküli kertész egy kórházi kezelés után utcára kerülhet    Fotó: beküldött

Káprázatos jelenség tündökölt az égen

Káprázatos égi jelenségnek lehettek szemtanúi azok, akik kedden (október 14.), éjfél körül az eget kémlelték. A Holddal együtt ugyanis három bolygó rendeződött egyenes vonalba az égbolton: a 48 százalékos félhold, a Jupiter és az Ikrek csillagkép Pollux csillaga került pontosan egy vonalba a Holddal. Mizser Attila, a Magyar Csillagászati Egyesület főtitkára azt is elárulta, hogy a Hold lesz a legfényesebb; nála picit halványabbnak ígérkezik a Jupiter, míg a Pollux az, amit a legnehezebb észrevenni a különös együttálláskor. Ha valaki lemaradt volna az égi játékról, ne bánkódjon: ez az időszak tartogat még hasonló meglepetéseket, méghozzá nem is olyan sokára. Október 21-én például a Pollux, a Kappa Gem, illetve a Jupiter kerül egy vonalba. 

Oktüber 21-én ismét tekintsünk az ég felé    Fotó: svabhegyicsillagvizsgalo.hu

Így vásároltunk egykoron 

A mai üzletek színes, széles kínálatú forgatagát nézve szinte már-már elképzelhetetlen az üres polcok látványa, az órák hosszán át tartó sorban állás vagy éppen a nyugodt, barátai csevegés a pénztárosokkal. Pedig nagyanyáinknak és dédszüleinknek ez még mindennapos élmény volt: a boltok polcai sokszor kongtak az ürességtől és bizony az is megesett, hogy órák hosszat kellett sorban állni ugyan azért a termékért. A húsboltban vagy a közértben sorban állni azonban nem csupán szükségszerű, hanem társadalmi esemény is volt: itt találkoztak a szomszédok, beszélgettek és közösen várták a friss árut, az eladók pedig név szerint ismerték a betoppanó vásárlót. Ha te is szeretnél visszarepülni az időben, nézd meg nosztalgikus képgalériánkat!

Utazz vissza velünk a retró boltok és közértek világába    Fotó: Fortepan / Ladinek Viktor

Ilyenek voltak a pesti presszók a Kádár-korszakban

A Párizs felől érkező kávéházi kultúra Budapesten különleges utat járt be. A második világháború után a fényűző, nagyvonalú kávéházakat “szétverték”, és megérkezett helyükre a szerényebb, de annál karakteresebb pesti presszóvilág. Bár a századelős első számú kedvence a kávéház volt, azonban a második világháború után a kávéházaknak befellegzett - az új rendszer nem nézte jó szemmel, hogy az emberek nyugodt, nyilvános ücsörgés közben tárgyalták meg a politikát. Helyüket a rendszer szája íze szerint átalakított, nem ücsörgésre tervezett, füstös presszóvilág vette át. Ha szeretnél visszaugrani az időben, egyenesen a neonfényes, műanyagszékes, tölcsérlámpás, mozaikpadlós presszóéletbe, csak kattints galériánkra

A presszók egyedi hangulatára sokan emlékeznek még    Fotó: Fortepan / Bauer Sándor

Forgalommal szemben görkorizott az eltévedt külföldi kislány Óbudán

Még a sokat látott közterület-felügyelőket is megdöbbentette az, amivel a minap este szembesültek Óbuda utcáin: egy alig tíz év körüli kislány teljesen egyedül görkorcsolyázott a forgalmas Pacsirtamező utcán, méghozzá forgalommal szemben. Kiderült, hogy az ukránul beszélő külföldi kislány a barátaival vágott neki az útnak, haza viszont már nem talált: a buszsofőr leszállította őt, mobiltelefonja lemerült, emellett teljesen eltévedt. Szerencsére a közterület-felügyelők azonnal akcióba léptek, és egészen addig nem is nyugodtak, míg nem találták meg a gyermek édesanyját.

A külföldi kislány elveszve biciklizett a forgalommal szemben    Fotó: Google Maps

 

 

