Horror Óbudán: forgalommal szemben görkorizott az elveszett, külföldi kislány

Még a sokat látott közterület-felügyelőket is megdöbbentette az a furcsa, de egyben ijesztő látvány, amivel a minap este szembesültek Óbuda utcáin: egy alig tíz év körüli kislány ugyanis életveszélyes módon teljesen egyedül görkorcsolyázott a forgalmas Pacsirtamező utcán, méghozzá forgalommal szemben. Hamarosan kiderült, hogy a helyzet aggasztóbb, mint gondolták: a külföldi kislány ugyanis teljesen elveszve rótta az utcákat, telefonja lemerült és a szüleit sem tudta elérni.

A külföldi kislány teljesen elveszett Óbudán, ahol a forgalommal szemben görkorcsolyázott (Fotó: Google Maps)

A közterület-felügyelők az első döbbenet után azonnal a kislányhoz siettek:

Szolgálatban lévő kollégáink október 11-én, este különös és egyben aggasztó helyzetre lettek figyelmesek. A Pacsirtamező utca forgalmas úttestén egy körülbelül 10 év körüli kislány görkorcsolyázott szembe a forgalommal

– közölte az Óbuda-Békásmegyer Közterület-Felügyelet. Mikor odarohantak, hogy kimentsék a kislányt az életveszélyes helyzetből, szembe kerültek a következő akadállyal: kiderült, hogy a kislány külföldi és egy szót sem beszél magyarul. Ekkor sem adták fel, amilyen gyorsan csak lehetett, kerítettek egy ukránul beszélő embert.

Munkatársaink azonnal félreálltak és intézkedtek. Kiderült, hogy a gyermek nem beszél magyarul, kizárólag ukránul ért. Éjszakai diszpécserünk – aki beszéli a nyelvet – segített felvenni vele a kapcsolatot

– folytatták. Arra is fény derült, hogy a kislány vidáman görkorizott a haverjaival, de egy buszsofőr letessékelte a járatról egy ismeretlen helyen – ekkor tévedt el. A gondot csak tetézte, hogy a lányka telefonja lemerült, így még a szüleit sem tudta elérni egy kis útmutatásért.

A kislány elmondta, hogy barátaival görkorcsolyázott, de eltévedt, majd a buszsofőr leszállította egy ismeretlen helyen. Telefonja lemerült, nem tudta elérni a szüleit

– tették hozzá. A közteresek viszont nem hagyták magára az ijedt gyermeket, mi több, addig kutattak, míg rá nem találtak a kislány családjára.

Kollégáink kitartó munkájának köszönhetően végül sikerült felkutatni az édesanyját, majd biztonságban hazaszállítani a kislányt, akit meghatott édesapja vett át otthon

– zárták soraikat.