RETRO RÁDIÓ

Horror Óbudán: forgalommal szemben görkorizott az elveszett, külföldi kislány

A kislány forgalommal szemben görkorizott Óbudán, mikor a közterületfelügyelet rábukkant. Kiderült, hogy a külföldi kislányt leszállították a buszról, telefonja lemerült, így teljesen eltévedt.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.16. 07:00
Óbuda külföldi elveszett közterület-felügyelő görkorcsolya

Még a sokat látott közterület-felügyelőket is megdöbbentette az a furcsa, de egyben ijesztő látvány, amivel a minap este szembesültek Óbuda utcáin: egy alig tíz év körüli kislány ugyanis életveszélyes módon teljesen egyedül görkorcsolyázott a forgalmas Pacsirtamező utcán, méghozzá forgalommal szemben. Hamarosan kiderült, hogy a helyzet aggasztóbb, mint gondolták: a külföldi kislány ugyanis teljesen elveszve rótta az utcákat, telefonja lemerült és a szüleit sem tudta elérni. 

A külföldi kislány elveszett Óbudán, szembe görkorcsolyázott a forgalommal.
A külföldi kislány teljesen elveszett Óbudán, ahol a forgalommal szemben görkorcsolyázott (Fotó: Google Maps)

Forgalommal szemben görkorcsolyázott a külföldi kislány

A közterület-felügyelők az első döbbenet után azonnal a kislányhoz siettek: 

Szolgálatban lévő kollégáink október 11-én, este különös és egyben aggasztó helyzetre lettek figyelmesek. A Pacsirtamező utca forgalmas úttestén egy körülbelül 10 év körüli kislány görkorcsolyázott szembe a forgalommal

– közölte az Óbuda-Békásmegyer Közterület-Felügyelet. Mikor odarohantak, hogy kimentsék a kislányt az életveszélyes helyzetből, szembe kerültek a következő akadállyal: kiderült, hogy a kislány külföldi és egy szót sem beszél magyarul. Ekkor sem adták fel, amilyen gyorsan csak lehetett, kerítettek egy ukránul beszélő embert.

Munkatársaink azonnal félreálltak és intézkedtek. Kiderült, hogy a gyermek nem beszél magyarul, kizárólag ukránul ért. Éjszakai diszpécserünk – aki beszéli a nyelvet – segített felvenni vele a kapcsolatot

– folytatták. Arra is fény derült, hogy a kislány vidáman görkorizott a haverjaival, de egy buszsofőr letessékelte a járatról egy ismeretlen helyen – ekkor tévedt el. A gondot csak tetézte, hogy a lányka telefonja lemerült, így még a szüleit sem tudta elérni egy kis útmutatásért. 

A kislány elmondta, hogy barátaival görkorcsolyázott, de eltévedt, majd a buszsofőr leszállította egy ismeretlen helyen. Telefonja lemerült, nem tudta elérni a szüleit

– tették hozzá. A közteresek viszont nem hagyták magára az ijedt gyermeket, mi több, addig kutattak, míg rá nem találtak a kislány családjára.

Kollégáink kitartó munkájának köszönhetően végül sikerült felkutatni az édesanyját, majd biztonságban hazaszállítani a kislányt, akit meghatott édesapja vett át otthon

– zárták soraikat. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu