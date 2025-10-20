Fontos mérföldkőhöz érkezik a középiskolai felvételi időszak: ma teszik közzé, kit és hogyan vesznek majd fel!

A középfokú intézmények háromféleképp számolhatják ki a felvételhez szükséges pontokat: csak az általános iskolai jegyek figyelembevételével, a jegyek plusz a központi írásbeli vizsga eredményének figyelembevételével, vagy ezek plusz a szóbeli felvételi vizsga eredményének figyelembevételével. Hogy melyik intézmény milyen módszer szerint számol, azt október 20-ig teszik közzé, vagyis ma minden nyolcadikos diák és szülője megtudhatja, milyen eljárásrend szerint nyerhet a tanuló felvételt a kinézett iskolába. A középiskolai felvételi eljárásokról itt lehet bővebben tájékozódni.

Ma teszik közzé a középiskolai felvételi tájékoztatókat. Fotó: nimito

Két híres magyar is született ezen a napon

1554. október 20-án látta meg a napvilágot Zólyom városában Balassi Bálint, a magyar reneszánsz költészet kiemelkedő alakja. Ugyanezen a napon, 1882-ben született eredeti nevén Blaskó Béla Ferenc Dezső, későbbi nevén Lugosi Béla magyar származású amerikai filmszínész, aki Drakula szerepe miatt lett ismert.

Ma van a csontritkulás világnapja is

A WHO indítványára 1999 óta október 20. hivatalosan is a csontritkulás világnapja. Ez a nap minden évben a csontritkulás elleni küzdelem jegyében indított kampányokkal telik világszerte. Az elsőként 1996-ban, az Egyesült Királyságban megrendezett eseményhez azóta már több mint 90 ország, köztük Magyarország is csatlakozott. A kezdeményezés a betegség elleni küzdelem kapcsán kíván rávilágítani a megelőzés, a diagnosztizálás és a kezelés fontosságára, lehetőségeire.

138 éve alapították a Fővárosi Múzeumot

1887. október 20-án a székesfőváros vezetősége döntést hozott a Fővárosi Múzeum megalapításáról (ma Budapesti Történeti Múzeum). Bár a meglévő gyűjtemények anyagának egy részét már az 1885. évi országos kiállításon (a Városligetben), majd az 1896. évi millenniumi kiállításon is bemutatták, a Fővárosi Múzeum csak húsz évvel az első határozat után, 1907-ben alakult meg-írja a Wikipédia.

16 éve ment el a Vuk alkotója

Dargay Attila rajzfilmrendező, képregényrajzoló 1927. június 20-án született és 2009-ben ezen a napon hunyt el. Pályafutását díszletfestőként kezdte a Nemzeti Színházban, majd tervező volt és 1957-től rendező a rajzfilmgyártásban. Ismertebb alkotásai: Ne hagyd magad emberke!, Dióbél királyfi, Három nyúl, Gusztáv, Pom-Pom meséi, Ludas Matyi, Vuk, Szaffi, Az erdő kapitánya.