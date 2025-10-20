Fontos mérföldkőhöz érkezik a középiskolai felvételi időszak: ma teszik közzé, kit és hogyan vesznek majd fel!
Október 20-a fontos dátum a gimnáziumba, technikumba és szakgimnáziumba készülőknek. Eddig kell ugyanis közzétennie az intézményeknek a középiskolai felvételi tájékoztatójukat. Mutatjuk, mi derül ki ebből!
A középfokú intézmények háromféleképp számolhatják ki a felvételhez szükséges pontokat: csak az általános iskolai jegyek figyelembevételével, a jegyek plusz a központi írásbeli vizsga eredményének figyelembevételével, vagy ezek plusz a szóbeli felvételi vizsga eredményének figyelembevételével. Hogy melyik intézmény milyen módszer szerint számol, azt október 20-ig teszik közzé, vagyis ma minden nyolcadikos diák és szülője megtudhatja, milyen eljárásrend szerint nyerhet a tanuló felvételt a kinézett iskolába. A középiskolai felvételi eljárásokról itt lehet bővebben tájékozódni.
Két híres magyar is született ezen a napon
1554. október 20-án látta meg a napvilágot Zólyom városában Balassi Bálint, a magyar reneszánsz költészet kiemelkedő alakja. Ugyanezen a napon, 1882-ben született eredeti nevén Blaskó Béla Ferenc Dezső, későbbi nevén Lugosi Béla magyar származású amerikai filmszínész, aki Drakula szerepe miatt lett ismert.
Ma van a csontritkulás világnapja is
A WHO indítványára 1999 óta október 20. hivatalosan is a csontritkulás világnapja. Ez a nap minden évben a csontritkulás elleni küzdelem jegyében indított kampányokkal telik világszerte. Az elsőként 1996-ban, az Egyesült Királyságban megrendezett eseményhez azóta már több mint 90 ország, köztük Magyarország is csatlakozott. A kezdeményezés a betegség elleni küzdelem kapcsán kíván rávilágítani a megelőzés, a diagnosztizálás és a kezelés fontosságára, lehetőségeire.
138 éve alapították a Fővárosi Múzeumot
1887. október 20-án a székesfőváros vezetősége döntést hozott a Fővárosi Múzeum megalapításáról (ma Budapesti Történeti Múzeum). Bár a meglévő gyűjtemények anyagának egy részét már az 1885. évi országos kiállításon (a Városligetben), majd az 1896. évi millenniumi kiállításon is bemutatták, a Fővárosi Múzeum csak húsz évvel az első határozat után, 1907-ben alakult meg-írja a Wikipédia.
16 éve ment el a Vuk alkotója
Dargay Attila rajzfilmrendező, képregényrajzoló 1927. június 20-án született és 2009-ben ezen a napon hunyt el. Pályafutását díszletfestőként kezdte a Nemzeti Színházban, majd tervező volt és 1957-től rendező a rajzfilmgyártásban. Ismertebb alkotásai: Ne hagyd magad emberke!, Dióbél királyfi, Három nyúl, Gusztáv, Pom-Pom meséi, Ludas Matyi, Vuk, Szaffi, Az erdő kapitánya.
Négy helyen lesz váradás Budapesten a Vöröskereszt szervezésében
- 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.)
- 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
- 10:00-15:00 óra között az Újpesti Ipari Parkban (1044. Budapest, Ipari park u. 10.)
- 14:00-17:00 óra között a 169 Irodaházban (1138. Budapest, Váci út 169.).
Ma sem lesz melegebb 15 foknál
A koponyeg.hu szerint hétfőn a ködfoltok megszűnése után napos, részben rétegfelhős időre van kilátás. Nem lesz eső. Reggel akár több helyen is fagyhat, délután 10-15 fok várható.
Itt kell mától forgalmi rend változásra számítani
- Sávlezárás lesz az M3-as autópálya kivezető szakaszán október 20., hétfő 06:00 és október 22., szerda 23:00 óra között.
- Jelzőlámpahibára kell számítani az Üllői út–Ecseri út csomópontban ma 9 és 12 óra között.
- Ugyancsak jelzőlámpahibára kell számítani az V. kerületbe a József Attila utcában 8-12 óra között.
- Útszűkület lesz a XVI. kerületben az Újszász utcában ma 07:00 és november 02., vasárnap 18:00 óra között.
- Egyirányúsítás lesz a XV. kerületbe az Őrjárat utcában ma 06:00 és február 27., péntek 18:00 óra között.
- Útszűkületre kell számítani a XIII. kerületben is a Raoul Wallenberg utcában ma 06:00 és december 08., hétfő 23:00 óra között.
