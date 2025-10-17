RETRO RÁDIÓ

Jön a fagy! Kíméletlen időre ébredhetünk hétvégén

Hazánkba visszavonhatalanul beköszönt az ősz. Lehül a levegő, az időjárásban jönnek a reggeli talajmenti fagyok.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.17. 17:15
időjárás október fagy

Változatosan alakult az időjárás eddig októberben. Néha hét ágra sütött a nap, elég volt egy vékony pulóver más napokon pedig szakadt az eső. Jó hír, hogy az aszályos nyár után az átlagosnál csapadékosabb ősz várható, ez pedig segíthet a talaj nedvességtartalmának megőrzésében. A meteorológusok szerint a hónap második felében további lehűlés jöhet, szombaton már fagyni is fog, de az október varázsa nem múlik el, sőt valami szép most kezdődik igazán. 

Itt van az ősz, lehül a levegő, változik az időjárás
Itt van az ősz, lehül a levegő, változik az időjárás Fotó: Ladanifer

Változik az időjárás, jön a fagy!

Szombaton érkezik a hidegfront, ez aztán úgy lehűti a levegőt, hogy fagyokra is számítani lehet majd. Nem marad sokáig a fagyos idő, a jövő héttől fordul a helyzet: újra melegebb levegő jön, és akár 20 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála. A hét közepén eshet az eső, de többnyire marad a kellemes őszi idő. 

Amire mindenképpen figyelni kell

  • fagyálló

Ne felejtsd el, hogy az éjszakai fagyok az autódra is hatással lehetnek! Ha még eddig nem tetted meg, akkor töltsd fel a hűtővíz tartályt fagyállóval minél előbb!

  • öltözködés

A réteges öltözködés fontossága megkérdőjelezhetetlen, hiszen van úgy, hogy hidegben indulunk útra korán reggel, délutánra pedig akár 10-15 fokkal magasabb lehet a hőmérséklet.

  • sózás

Ha fagy, akkor általában sózunk, pedig a járdákat nem szabad sózni, az erről szóló kormányrendelet tiltja azt, mert a só károsíthatja a növényeket. A szabályszegők akár 50 000 forintos bírságra is számíthatnak! A só helyett érdemes más csúszásgátló anyagokat használni, például homokot vagy sómentes alternatívákat.

Az idei október nem számít kirívónak. Budapesten a legalacsonyabb októberi hőmérsékletet 1920. október 31-én mérték, akkor - 9,5 °C fok volt csupán. A legmagasabb hőmérsékletet októberben 1932. október 1-jén mérték a fővárosban, akkor 30,8 °C -ig melegedett fel a levegő .

 

 

