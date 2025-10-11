Hétvégi lezárások Budapesten: sportos programok, dinamikus közlekedés

Mozgalmas hétvégének néz elébe Budapest: a 40. SPAR Maraton és egy válogatott focimeccs miatt több útlezárás és közlekedési módosítás várható. A BKK javaslatok segítenek abban, hogy mindenki biztonságosan és gördülékenyen közlekedhessen a fővárosban. Ezek a budapesti hétvégi lezárások.
A budapesti hétvégi lezárások október második hétvégéjén két sporteseményhez igazodnak: a 40. SPAR Maraton több mint 40 ezer futót mozgat meg, míg a szombat esti focimeccs a Puskás Arénában vonz tízezreket a stadion környékére. A város ilyenkor együtt lélegzik a sportolókkal – a közlekedés is ennek megfelelően alakul. Lássuk a hétvégi lezárásokat.
Péntektől már korlátozások lépnek életbe: a XI. kerületben a Pázmány Péter sétány környékét lezárják kerül a maraton rajt-cél zónája miatt. Szombaton és vasárnap pedig időszakosan zárják le a Duna menti rakpartokat, a Szabadság hidat, az Andrássy utat, valamint több belvárosi főutat. Szombat este 18 óra után a focimeccs miatt lezárják a Dózsa György utat, a Stefánia utat, valamint az Istvánmezei és Verseny utcát. A lezárások a meccs utáni időszakban is érvényben maradnak.
A BKK szerint a legegyszerűbb és leggyorsabb megoldás a metróvonalak használata: az M1, M2, M3 és M4 járatok a hétvégén zavartalanul közlekednek. Érdemes letölteni a BudapestGO applikációt is, amely élőben mutatja a forgalmi helyzetet, menetrend-módosításokat és tereléseket.
A BKK három tanácsa:
BKV-változások a hétvégén – mit érdemes tudni?
A SPAR Maraton és a focimeccs miatt több BKV-járat is módosított útvonalon közlekedik. Ezek a változások segítik a forgalom gördülékenységét és a sportolók biztonságát.
A maraton miatt:
