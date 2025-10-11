Hétvégi lezárások Budapesten: sportos programok, dinamikus közlekedés

A budapesti hétvégi lezárások október második hétvégéjén két sporteseményhez igazodnak: a 40. SPAR Maraton több mint 40 ezer futót mozgat meg, míg a szombat esti focimeccs a Puskás Arénában vonz tízezreket a stadion környékére. A város ilyenkor együtt lélegzik a sportolókkal – a közlekedés is ennek megfelelően alakul. Lássuk a hétvégi lezárásokat.

Budapesti hétvégi lezárások. Spar maraton a hétvégén Fotó: Szabolcs László

Hétvégi lezárások: sportos programok, dinamikus közlekedés

Péntektől már korlátozások lépnek életbe: a XI. kerületben a Pázmány Péter sétány környékét lezárják kerül a maraton rajt-cél zónája miatt. Szombaton és vasárnap pedig időszakosan zárják le a Duna menti rakpartokat, a Szabadság hidat, az Andrássy utat, valamint több belvárosi főutat. Szombat este 18 óra után a focimeccs miatt lezárják a Dózsa György utat, a Stefánia utat, valamint az Istvánmezei és Verseny utcát. A lezárások a meccs utáni időszakban is érvényben maradnak.

A BKK javaslatai: tervezz előre, utazz okosan

A BKK szerint a legegyszerűbb és leggyorsabb megoldás a metróvonalak használata: az M1, M2, M3 és M4 járatok a hétvégén zavartalanul közlekednek. Érdemes letölteni a BudapestGO applikációt is, amely élőben mutatja a forgalmi helyzetet, menetrend-módosításokat és tereléseket.

A BKK három tanácsa:

Ne induljunk el megszokásból – most minden másként működik. A belvárosban lehetőség szerint gyalog vagy kerékpárral közlekedjünk. Tervezés közben mindig nézzük meg az aktuális információkat.



BKV-változások a hétvégén – mit érdemes tudni?

A SPAR Maraton és a focimeccs miatt több BKV-járat is módosított útvonalon közlekedik. Ezek a változások segítik a forgalom gördülékenységét és a sportolók biztonságát.

A maraton miatt: