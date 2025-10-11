RETRO RÁDIÓ

Hétvégi lezárások Budapesten: sportos programok, dinamikus közlekedés

Mozgalmas hétvégének néz elébe Budapest: a 40. SPAR Maraton és egy válogatott focimeccs miatt több útlezárás és közlekedési módosítás várható. A BKK javaslatok segítenek abban, hogy mindenki biztonságosan és gördülékenyen közlekedhessen a fővárosban. Ezek a budapesti hétvégi lezárások.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.11. 06:30
SPAR Maraton focimeccs útlezárások Budapesten

A budapesti hétvégi lezárások október második hétvégéjén két sporteseményhez igazodnak: a 40. SPAR Maraton több mint 40 ezer futót mozgat meg, míg a szombat esti focimeccs a Puskás Arénában vonz tízezreket a stadion környékére. A város ilyenkor együtt lélegzik a sportolókkal – a közlekedés is ennek megfelelően alakul. Lássuk a hétvégi lezárásokat.

hétvégi lezárások
Budapesti hétvégi lezárások. Spar maraton a hétvégén Fotó: Szabolcs László

Hétvégi lezárások: sportos programok, dinamikus közlekedés

Péntektől már korlátozások lépnek életbe: a XI. kerületben a Pázmány Péter sétány környékét lezárják kerül a maraton rajt-cél zónája miatt. Szombaton és vasárnap pedig időszakosan zárják le a Duna menti rakpartokat, a Szabadság hidat, az Andrássy utat, valamint több belvárosi főutat. Szombat este 18 óra után a focimeccs miatt lezárják a Dózsa György utat, a Stefánia utat, valamint az Istvánmezei és Verseny utcát. A lezárások a meccs utáni időszakban is érvényben maradnak.

A BKK javaslatai: tervezz előre, utazz okosan

A BKK szerint a legegyszerűbb és leggyorsabb megoldás a metróvonalak használata: az M1, M2, M3 és M4 járatok a hétvégén zavartalanul közlekednek. Érdemes letölteni a BudapestGO applikációt is, amely élőben mutatja a forgalmi helyzetet, menetrend-módosításokat és tereléseket.

A BKK három tanácsa:

  1. Ne induljunk el megszokásból – most minden másként működik.
  2. A belvárosban lehetőség szerint gyalog vagy kerékpárral közlekedjünk.
  3. Tervezés közben mindig nézzük meg az aktuális információkat.


BKV-változások a hétvégén – mit érdemes tudni?
A SPAR Maraton és a focimeccs miatt több BKV-járat is módosított útvonalon közlekedik. Ezek a változások segítik a forgalom gördülékenységét és a sportolók biztonságát.

A maraton miatt:

  • A 4-es és 6-os villamos nem áll meg a Petőfi híd budai hídfőjénél, időszakosan a Margit híd is érintett lehet.
  • A 105-ös és 9-es buszok belvárosi szakaszai terelve közlekednek.
  • A 47-es és 49-es villamos rövidített útvonalon járhat.
  • A rakpartokat érintő buszok – mint a 15-ös és 115-ös – szakaszos leállással vagy kerülőúttal közlekednek.
    A focimeccs miatt:
  • A 75-ös és 77-es trolibusz nem érinti a Puskás Aréna környékét.
  • A 30-as és 230-as busz nem áll meg a Verseny utcánál.
  • A több belvárosi buszjárat (pl. 7-es, 108E, 133E) terelve jár, néhány megállót kihagy.
     

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
