"Tíz hírhedt tömeggyilkossal találkoztam, és mindegyikükben ugyanaz a nyugtalanító tulajdonság volt megfigyelhető"

A szakértő szerint ez a közös jellemző alapvetően formálja életüket és tetteiket. Paul E. Mullen évek óta tanulmányozza a tömeggyilkosok pszichéjét, és megállapította, hogy mindegyiküket a világ iránti harag hajtja.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.14. 07:30
tömeggyilkos pszichológus gyilkos

A pszichológus Paul E. Mullen több évnyi tapasztalattal rendelkezik a tömeggyilkosok pszichéjének vizsgálatában, és elmondta, hogy van egyetlen jellemző, amely mindegyiküknél megfigyelhető. Mullen tíz történelmi hírhedt egyéni tömeggyilkost kérdezett ki, köztük Martin Bryantt, a tasmaniai Port Arthur mészárlás elkövetőjét, aki 35 embert ölt meg, és Thomas Hamiltont, aki a skóciai Dunblane iskolai mészárlást hajtotta végre.

Ezek a gyilkosok nem szörnyetegek

A bristoli származású kriminálpszichológus szerint ezek a gyilkosok nem érthetetlen szörnyetegek, hanem mélyen problémás egyének, akiket azonosítható hatások formáltak. Ezzel összefüggésben Mullen megerősítette, hogy a kikérdezett magányos gyilkosok mind osztoznak egy hasonló jellemzőben. 

Ezekben az emberekben egy közös pszichológiai vonás a világ iránti intenzív neheztelés. Az adott tapasztalatokra és észlelt igazságtalanságokra vagy megaláztatásokra irányuló harag. Az egyén folyamatosan újraéli azokat a sérelmeket, amikor valamilyen igazságtalanság vagy megaláztatás ért, de akkor nem reagált rá, mert félt a következményektől. Idővel ez a neheztelés válik az ő világfelfogásának központi részévé, meghatározva, hogyan érzékeli és éli meg a körülötte lévő világot

Paul Mullen elmondta, hogy a legtöbb tömeggyilkos magányosan él, kevés barátja van, és saját életének kudarcait mások „rosszindulatának” tulajdonítja, áldozatnak látva magát. Sokan különösen vonzódnak a fegyverekhez; egy vizsgált gyilkos például Kínából Ausztráliába költözött, hogy lőfegyver jusson.

Mullen szerint a gyermekkorbeli súlyos bántalmazás ritkán játszik szerepet ezeknél az egyéneknél. Többségük középosztálybeli fehér férfi, intellektuális képességük normális vagy átlagon felüli. Gyermekkorukban a durva bántalmazás vagy elhanyagolás ritkán jellemző. Sokan szélsőjobboldali politikai nézeteket vallanak, rasszista elképzeléseik vannak, kis részük pedig fundamentalista vallási nézeteket követ.

Mullen legújabb könyve, a Running Amok október 2-án jelent meg, és a tömeggyilkosok pszichológiáját vizsgálja. A könyv feltárja a közös jellemzőket, tanácsot ad a figyelmeztető jelek felismerésére és a fenyegetések értékelésének javítására. A könyv népszerűsítése során Mullen azt mondta, hogy személyes találkozások alkalmával nem érez félelmet a hírhedt elkövetőkkel szemben – írja a The Sun.

 

