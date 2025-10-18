Teljes döbbenet: még mindig vannak gorillák az elhagyatott állatkertben
Városi felfedezők találtak rá az elhagyatott állatkertre. A videón tisztán látszik, hogy az üveg mögött van egy emberszabású.
Gorilla maradt egy elhagyatott állatkertben. A videón jól kivehető ahogy az állat, az üvegmögötti területen kopog a videót készítő férfinak.
Gorilla segélykiáltása. Vagy még sem?
Ha egy állatkert bezár, az egyik legfontosabb feladat eldönteni, mi lesz az állatokkal — sokan hosszú ideje fogságban élnek, és a természetben nehéz lenne a túlélésük. Ugyanakkor a régi állatkertek kedvelt célpontjai az urbexeseknek; nemrég egy ilyen filmes talált egy, a közönség elől lezárt bristoli állatkertet, ahol még mindig voltak állatok - írja a Ladbible.
A Bristoli Állatkert (Bristol Zoo) 2022-ben zárta be kapuit a látogatók előtt a pandémiakor kialakult anyagi nehézségek miatt. Néhány évvel később egy urbexes videójában gorillákat mutatott be a kifutójukban. A videó vírusszerűen elterjedt, de az állatkert friss közlései árnyalják a képet:
A Bristol Zoo nem hagyta magukra az állatokat — egyszerűen átköltöznek egy új helyszínre, és az African Forest élőhelyén még dolgoznak. Nem lett volna értelme a gorillákat onnan kivenni, ahol megszokták az életüket, ha a következő hely még nincs kész. Az állatkerti dolgozók korábban jelezték, hogy már akadt bajuk az illetéktelen behatolókkal az állatkert területén, és hogy a riasztórendszerek is bekapcsoltak, ez pedig megzavarta a még bent élő állatokat.
Néhány nappal ezelőtt az állatkert újabb tájékoztatást adott az African Forest fejlesztéséről: fákat ültetnek, kifutókat építenek és felállították a gorillák mászószerkezeteit is. A közösségi média kérdéseire válaszolva az állatkert azt írta, hogy a gorillák kifutója az elkövetkezendő hónapokban készül el, és akkor költöztetik át őket. Hozzátették, hogy a gorillák jelenlegi otthonukban is kimehetnek a szabadba, és javasolják, hogy ne illetéktelen behatolók által készült felvételekből informálódjanak.
Tehát távolról sem arról van szó, hogy a gorillákat egy régi, bezárt épületbe zárva hagyták volna: egyelőre a régi kifutóban gondoskodnak róluk, amíg az új helyszín készen nem áll. És egyúttal: ne törj be helyekre csak tartalomgyártásért — könnyen baj lehet belőle.
