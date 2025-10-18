Teljes döbbenet: még mindig vannak gorillák az elhagyatott állatkertben

Gorilla maradt egy elhagyatott állatkertben. A videón jól kivehető ahogy az állat, az üvegmögötti területen kopog a videót készítő férfinak.

Az állatkert tájékoztatása szerint a gorilla család azért vannak még a régi területen, mert még nem készült el az új helyük, és így nem lenne egészséges a számukra az áthelyezés Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Gorilla segélykiáltása. Vagy még sem?

Ha egy állatkert bezár, az egyik legfontosabb feladat eldönteni, mi lesz az állatokkal — sokan hosszú ideje fogságban élnek, és a természetben nehéz lenne a túlélésük. Ugyanakkor a régi állatkertek kedvelt célpontjai az urbexeseknek; nemrég egy ilyen filmes talált egy, a közönség elől lezárt bristoli állatkertet, ahol még mindig voltak állatok - írja a Ladbible.

A Bristoli Állatkert (Bristol Zoo) 2022-ben zárta be kapuit a látogatók előtt a pandémiakor kialakult anyagi nehézségek miatt. Néhány évvel később egy urbexes videójában gorillákat mutatott be a kifutójukban. A videó vírusszerűen elterjedt, de az állatkert friss közlései árnyalják a képet:

A Bristol Zoo nem hagyta magukra az állatokat — egyszerűen átköltöznek egy új helyszínre, és az African Forest élőhelyén még dolgoznak. Nem lett volna értelme a gorillákat onnan kivenni, ahol megszokták az életüket, ha a következő hely még nincs kész. Az állatkerti dolgozók korábban jelezték, hogy már akadt bajuk az illetéktelen behatolókkal az állatkert területén, és hogy a riasztórendszerek is bekapcsoltak, ez pedig megzavarta a még bent élő állatokat.

Néhány nappal ezelőtt az állatkert újabb tájékoztatást adott az African Forest fejlesztéséről: fákat ültetnek, kifutókat építenek és felállították a gorillák mászószerkezeteit is. A közösségi média kérdéseire válaszolva az állatkert azt írta, hogy a gorillák kifutója az elkövetkezendő hónapokban készül el, és akkor költöztetik át őket. Hozzátették, hogy a gorillák jelenlegi otthonukban is kimehetnek a szabadba, és javasolják, hogy ne illetéktelen behatolók által készült felvételekből informálódjanak.

Tehát távolról sem arról van szó, hogy a gorillákat egy régi, bezárt épületbe zárva hagyták volna: egyelőre a régi kifutóban gondoskodnak róluk, amíg az új helyszín készen nem áll. És egyúttal: ne törj be helyekre csak tartalomgyártásért — könnyen baj lehet belőle.