Holttestet találtak a csónakbaleset helyszínétől nem messze

A Hortobágy-Berettyón a halőrök leltek rá a testre.
Egy elhunyt férfi testét találták meg a halőrök a Hortobágy-Berettyó főcsatorna püspökladányi szakaszán. Még nem lehet tudni, hogy a szeptember 30-án csónakbalesetben eltűnt áldozatot találták-e meg.
Múlt héten felborult egy csónak a főcsatornán, Püspökladány közelében. A csónakban négy ember utazott, ebből három személy sérülés nélkül kijutott a partra.
A csónakban a Debreceni Egyetem két PhD-hallgatója, a Hidrobiológiai Tanszék oktatója és a halászati társaság képviselője ült. Az áldozatok közül egy diák, sosem ért ki a szárazföldre. A férfit napok óta keresik, lehetséges, hogy Huttman Máté holttestére leltek rá.
A rendőrség nyilatkozata szerint még nem azonosították a holttestet és jelenleg is vizsgálják a halál körülményeit.
A halőrök tettek bejelentést a rendőrségre péntek délelőtt arról, miszerint a Hortobágy-Berettyó-főcsatorna püspökladányi szakaszán találtak egy elhunyt férfit. A szemle és a holttest azonosítása jelenleg is folyamatban van, a haláleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. Bővebb tájékoztatást jelenleg nem kívánunk adni.
A tragédia után az egyetem is belső vizsgálatot indított, hogy kiderüljön, a résztvevők betartották-e a terepi munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi szabályokat - írja a Hajdú-Bihar vármegyei hírportál.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.