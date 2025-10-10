Holttestet találtak a csónakbaleset helyszínétől nem messze

Egy elhunyt férfi testét találták meg a halőrök a Hortobágy-Berettyó főcsatorna püspökladányi szakaszán. Még nem lehet tudni, hogy a szeptember 30-án csónakbalesetben eltűnt áldozatot találták-e meg.

A csónakbaleset áldozata lehet a megtalált holttest Fotó: Haon/Tóth Imre

Lehet, hogy megtalálták a múlt heti csónakbaleset áldozatát

Múlt héten felborult egy csónak a főcsatornán, Püspökladány közelében. A csónakban négy ember utazott, ebből három személy sérülés nélkül kijutott a partra.

A csónakban a Debreceni Egyetem két PhD-hallgatója, a Hidrobiológiai Tanszék oktatója és a halászati társaság képviselője ült. Az áldozatok közül egy diák, sosem ért ki a szárazföldre. A férfit napok óta keresik, lehetséges, hogy Huttman Máté holttestére leltek rá.

A rendőrség nyilatkozata szerint még nem azonosították a holttestet és jelenleg is vizsgálják a halál körülményeit.

A halőrök tettek bejelentést a rendőrségre péntek délelőtt arról, miszerint a Hortobágy-Berettyó-főcsatorna püspökladányi szakaszán találtak egy elhunyt férfit. A szemle és a holttest azonosítása jelenleg is folyamatban van, a haláleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. Bővebb tájékoztatást jelenleg nem kívánunk adni.

A tragédia után az egyetem is belső vizsgálatot indított, hogy kiderüljön, a résztvevők betartották-e a terepi munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi szabályokat - írja a Hajdú-Bihar vármegyei hírportál.