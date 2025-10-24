A férfit, akit 43 évig jogtalanul volt börtönben, azonnal őrizetbe vették szabadulása után

Börtönből való szabadulása után egyből őrizetbe vettek egy indiai férfit, akit még 1988-ban ítéltek el tévesen egy gyilkosság miatt. Most újabb "vádakkal" néz szembe.

43 éven keresztül ült jogtalanul börtönben Subramanyam 'Subu' Vedam, akit szabadulása után ismét őrizetbe vették egy deportálási ügy miatt Fotó: YouTube/Indiatimes

Börtönből szabadult, majd ismét bilincsre verték a 43 évig jogtalanul fogvatartott férfit.

Subramanyam „Subu” Vedam épphogy élvezhette a 43 évnyi jogtalan fogság utáni szabadság ízét, amikor az Immigration and Customs Enforcement (ICE) tisztjei azonnal őrizetbe vették. A 64 éves férfit, akit az októberi új bizonyítékok alapján felmentettek a 1980-as gyilkossági vád alól, Indiába tervezik kitoloncolni, pedig mindössze kilenc hónapos korában hagyta el az országot, így gyakorlatilag egész életét az Egyesült Államokban töltötte - olvasható az Unilad cikkében.

Vedamot egy szűkös, körülbelül 60 férfit befogadó létesítményben tartják fogva. Az ICE szóvivője, Jason Koontz szerint Vedam karrierbűnöző, és a hatóság a jogszabályoknak megfelelően intézi az eltávolítását, de a férfi jelenlegi körülményeiről, családjával vagy ügyvédjével való kapcsolatáról, illetve az ellátásáról nem adott tájékoztatást. Vedam rövid üzenetekben tudatta rokonaival:

A nevemet tisztázták, már nem vagyok rab, hanem fogvatartott

Bár Indiában született, Vedamot Pennsylvania állambeli State College-ban nevelték, így életének szinte egészét az Egyesült Államokban töltötte. Helyi rokonai viccelődve jegyezték meg, hogy inkább philadelphiai akcentussal beszél, mivel másként sosem szólalt meg.

Tévesen ítélték el 1988-ban az indiai férfit, a véd szerint meggyilkolta legjobb barátját, azonban új bizonyítékok vallottak az ártatlanságáért Fotó: YouTube/Indiatimes

A férfit 1983-ban ítélték el gyermekkorának barátja, Thomas Kinser meggyilkolásáért, egy gyenge, körülményes bizonyítékokra és kényszerített vallomásokra épülő ügy alapján. Több fellebbezés és újratárgyalás után az ügyészség idén végül ejtette a vádat, de mivel 1988-ban deportálási parancsot adtak ki ellene a második tárgyalás során, az ICE azonnal beavatkozott szabadulása után.

Még meg sem ölelhettük

– mondta a BBC-nek Vedam nővére, Saraswathi Vedam. „Jogtalanul tartották fogva, pedig olyan tisztelettel és integritással viselkedett, hogy ennek értéket kellene adni.”