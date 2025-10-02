RETRO RÁDIÓ

Budapestiek figyelem! Ezek a buszok ma másképp közlekednek

Mutatjuk melyik járatokról van szó!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.02. 07:58
A BKK csütörtök reggel tájékoztatást adott Facebook-oldalán: ezek az autóbuszok másképp közlekednek ma egy rendezvény miatt.

A BKK közleménye szerint a következő járatok közlekedése rendezvény miatt az alábbiak szerint módosul:

  • A 124-es, a 125-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Fűrész utca és a Telepes utca megállót.
  • a 277-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Fűrész utca megállót.

 

