"Napról napra látom, ahogy a kislányom eltűnik!" - Pár éve maradt hátra a ritka betegségben szenvedő lánynak

Jessica Cowley egykor nagyon aktív életet élt, ám a ma már 20 éves lány egy ritka betegség miatt mostanra sem járni, sem beszélni, de még nyelni sem tud. Jessicánál hétévesen tanulási rendellenességet, majd tízévesen epilepsziát diagnosztizáltak, miután rohamok jelentkeztek nála, és 13 éves volt, amikor kezdte elveszíteni a lábai felett az irányítást: a lány az édesanyjával, a 46 éves Rachellel sétált, amikor a lábai egyszerűen felmondták a szolgálatot.

Panaszkodott, hogy már nem tud járni. Egy kártyabolt előtt le kellett ülnöm vele a földre, majd észrevettem, hogy a már a lépcsőn sem tud felmenni, és valahányszor felkelt a kanapéról, hasra esett. Az apjának kellett felvinnie az ágyba, majd vissza

- emlékezett vissza Rachel.

Az orvosok eleinte azt állították, növekedési fájdalomról lehet szó, ám később kiderült, hogy Jessica sentatorubral-pallidoluysian atrófiában (DRPLA) szenved, amely egy örökletes és progresszív neurológiai rendellenesség, és amire nincs ismert kezelés vagy gyógymód. A lány egyike azon esetcsoportnak, amelyet Dél-Walesben találtak, ahol a család is él. A diagnózis – amelyet 2025 májusában megerősítettek -, összetörte az édesanya szívét, aki tisztában van azzal, hogy a lánya az elkövetkezendő néhány évben valószínűleg meg fog halni, így már csak abban reménykedik, ha ez bekövetkezik, gyorsan és fájdalommentesen fog távozni.

Napról napra látom, ahogy a kislányom eltűnik. Ez nagyon megvisel, mivel senki sem akarja betegen látni a gyermekét, a gyors hanyatlásról már nem is beszélve

- mondta el Rachel. Az anya jelenleg teljes munkaidős gondozóként látja el Jessicát, aki mostanra kerekesszékben ül, nem tud beszélni, sem nyelni, állandó fájdalmai vannak, és feltehetően már csak 3-5 éve maradt hátra.

A DRPLA öröklött állapot, amely az agy fokozatos degenerációjához, illetve a test tulajdonképpeni leállásához vezet. A tünetei közé tartozik a memóriavesztés és a személyiségváltozás, a testmozgások kontrolljának zavara, az izomgörcsök, a rohamok és pszichiátriai zavarok. Az állapotot egy génhiba okozza, az ebben szenvedőknél 50% esély van arra, hogy továbbadják a gyermekeinek. Nehéz diagnosztizálni, mivel igen ritka, és hasonló tünetei vannak, mint az epilepsziának.

Nem tudunk mit tenni. A betegség már túlságosan előrehaladott, ezért igyekszünk a hátralévő idejét a lehető legemlékezetesebbé tenni

- tette hozzá Rachel, aki igyekszik felhívni a figyelmet erre a rendellenességre.

Mindent elvett Jessicától ez az állapot, és sajnos hamarosan eljön az idő, amikor búcsút kell vennünk tőle

