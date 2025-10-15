Tombolnak a bandaháborúk Kölnben a kábítószerpiac megszerzéséért

Bandaháborúk dúlnak Kölnben, ahol már tizenéves fiúk is súlyos bűncselekményeket követnek el. Egy kölni per betekintést enged a városi drogpiac színfalai mögé, ahol új és veszélyes trendek figyelhetők meg: fiatal fiúk lőnek az ellenfeleikre az utcán. A Welt beszámolója szerint már a 15 évesek is részt vesznek ezekben a bűntettekben.

A bandaháborúk során nemcsak Svédországban dörögnek a fegyverek. Fotó: Anadolu via AFP / AFP

Bandaháború az utcákon

Mahdi K. éppen Netflixet nézett, amikor üzenetet kapott barátaitól, hogy Ayhan B., egy drogdíler, megjelent néhány utcával odébb, Köln-Holweide-ben. Mahdi azonnal felugrott, magához vette a pisztolyát, és elindult ahhoz az autókereskedéshez, ahol Ayhan B.-t látták. Este fél 11 körül észrevette Ayhan B.-t és társát, Alit a járdán, előrántotta a fegyvert, és legalább négyszer lőtt rájuk. Ayhan B. elzuhant, és a mentősök szerint két liter vért vesztett, de az életét sikerült megmenteni – írja a Ripost.

A Welt riportja szerint a lövések pillanatában egy leengedett ablakú autó érkezett a helyszínre, benne Mahdi barátaival. Az ablakon keresztül azt kiabálták az áldozatoknak: „Ti rohadékok!”. Ezután az autó és a fegyveres eltűnt. Mindez az ügyészség jelentésében is szerepel.

Nem sokkal korábban Ayhan A. és Mahdi K. két fiatalt – egy 15 és egy 16 éves fiút – bujtott fel arra, hogy kiraboljanak egy ékszerboltot. A támadók fegyverrel a kezükben kényszerítették az üzlet tulajdonosát, hogy adja át a 38 ezer euró értékű ékszereket. A jelenleg is zajló tárgyaláson az ügyész és a tanúk szerint a bandák közti összecsapást a területek feletti ellenőrzés, illetve az ellopott kannabisz miatt kialakult vita váltotta ki.

Oliver Huth, a Német Bűnügyi Nyomozók Szövetségének (BDK) észak-rajna-vesztfáliai elnöke figyelmeztetett:

A fiatalemberek bűnözést férfias, tiszteletre méltó, erőszakos, félelem nélküli és gazdag életmódnak tekintik. Azok, akik érvényesítik magukat az utcán, akik sikeresen felemelkednek a kábítószer-kereskedelemben, a legnagyobb elismerést kapják a fiataloktól

Szerinte a rendőrségnek gyakrabban kellene titkos nyomozásokat folytatnia a fiatalkorú bűnelkövetők körében, mert bűnözői karrierjük ebben a szakaszban még megfékezhető.