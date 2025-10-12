RETRO RÁDIÓ

Álrendőr igazoltatott egy idős férfit a Corvin-negyednél — de hogyan lehet felismerni, és mire vigyázzon mindenki?

Andrea szerint valami nem stimmelt a férfi viselkedésével, és nem sokkal később kiderült: valószínűleg álrendőrről volt szó. Az eset kapcsán utánajártunk, hogyan ismerhetjük fel a hamis rendőröket.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.12. 12:02
Módosítva: 2025.10.12. 12:49
szemtanú Corvin-negyed álrendőr igazoltatás

Nemrég egy civil ruhás férfi megállított egy idős embert a Corvin-negyednél azzal az indokkal, hogy valaki kivett valamit a táskájából. Egy szemtanú, Andrea szerint azért tette, hogy a férfi rendőrnek adhassa ki magát, és igazoltassa az idős urat. A történtek riasztóan hasonlítanak egy szeptemberben történt esetre, amikor az álrendőrt végül elfogták a valódi rendőrök a Nyugati téri metrómegállóban. A megszaporodó esetszámok miatt most összegyűjtöttük, hogyan ismerhető fel egy álrendőr, és mit tegyünk, ha hasonló helyzetbe kerülünk. 

Álrendőrök után nyomoz a rendőrség.
Álrendőrök miatt nyomoz a rendőrség Budapesten

Mi történt a Corvin-negyednél? 

Andrea szerint a férfi civil ruhában, „rendőrjelvénnyel” állította le az idős urat a 4–6-os villamos megállójában: azt állította, hogy valaki a táskájába nyúlt, és arra kérte az idős férfit, hogy nézze meg, megvannak-e az okmányai és bankkártyái. Amikor az idős férfi nem akarta magát azonnal igazolni, a „rendőr” közölte, hogy hívja fel a 112-t, és megkérdezheti, valóban rendőr-e – majd azt mondta, maradjon ott, amíg a rendőrség ki nem érkezik, mert a feltételezett elkövetőt „régebb óta figyelik”.  

Az Andrea által leírtak persze tipikusak lehetnek, hiszen az álrendőrök régóta ezt csinálják.  

Hasonló eset már történt korábban a Nyugati téren: akkor ott egy hamis rendőregyenruhát viselő férfit fogtak el szeptemberben. Abban az esetben az álruha árulkodó eleme a jelvény volt, amelyen az azonosítószám helyén az angol nyelvű „Police” felirat szerepelt — ezt vette észre egy fiatal szemtanú, aki értesítette a valódi rendőröket. Végül a férfit megbírságolták, és az egyenruháját elkobozták. 

Hogyan ismerjük fel az álrendőröket?  

Az álrendőrök elleni védelem alapja az, hogy megfelelően ismerjük a rendőri egyenruha és szolgálati jelvény, valamint az igazolvány valódi, jellemző jegyeit. Ezek közül a legfontosabbak: 

Egyenruhánál és jelvénynél:  

  • a szolgálati jelvényen kék mezőben mindig a „RENDŐRSÉG” felirat, mögötte a nemzeti színek, és alul egy arany mezőben öt számjegyű azonosító található.  
  • A hamis jelvényeken gyakran nincs szám, vagy ott „POLICE” vagy más idegen nyelvű felirat olvasható, esetleg a gravírozás érdes. 

Szolgálati igazolvány, ha civil ruhában van: 

  • a szolgálati igazolvány egy kétoldalas plasztikkártya, amelyet egy valós rendőr haladéktalanul fel tud mutatni. 

Ezek az ismertetőjegyek segítenek eldönteni, hogy a velünk szemben álló személy valóban rendőr-e. 

Mit tegyünk azonnal, ha álrendőrrel találkozunk? 

  • Kérj szolgálati igazolványt és jelvényt, nézd meg a részleteket. A hamis jelvényen gyakran feltűnő a hiányzó ötjegyű szám.  
  • Ne mutasd meg az irataidat. Sok álrendőr megpróbál fényképet készíteni az okmányaidról – ezt ne engedd. 
  • Jelentsd az esetet a rendőrségen, és ha van képed vagy videód a történtekről, add át nekik.  
  • Kérd el a szolgálati igazolványt és nézd meg a rajta szereplő nevet, rendfokozatot és a kiállító hatóság kódját. 
  • Mondd meg, hogy akkor felhívod a 112-t (vagy a helyi rendőrkapitányság számát), és onnan ellenőrzöd valós kilétét. Ha visszariad, az gyanús.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu