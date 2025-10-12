Álrendőr igazoltatott egy idős férfit a Corvin-negyednél — de hogyan lehet felismerni, és mire vigyázzon mindenki?

Andrea szerint valami nem stimmelt a férfi viselkedésével, és nem sokkal később kiderült: valószínűleg álrendőrről volt szó. Az eset kapcsán utánajártunk, hogyan ismerhetjük fel a hamis rendőröket.
Nemrég egy civil ruhás férfi megállított egy idős embert a Corvin-negyednél azzal az indokkal, hogy valaki kivett valamit a táskájából. Egy szemtanú, Andrea szerint azért tette, hogy a férfi rendőrnek adhassa ki magát, és igazoltassa az idős urat. A történtek riasztóan hasonlítanak egy szeptemberben történt esetre, amikor az álrendőrt végül elfogták a valódi rendőrök a Nyugati téri metrómegállóban. A megszaporodó esetszámok miatt most összegyűjtöttük, hogyan ismerhető fel egy álrendőr, és mit tegyünk, ha hasonló helyzetbe kerülünk.
Andrea szerint a férfi civil ruhában, „rendőrjelvénnyel” állította le az idős urat a 4–6-os villamos megállójában: azt állította, hogy valaki a táskájába nyúlt, és arra kérte az idős férfit, hogy nézze meg, megvannak-e az okmányai és bankkártyái. Amikor az idős férfi nem akarta magát azonnal igazolni, a „rendőr” közölte, hogy hívja fel a 112-t, és megkérdezheti, valóban rendőr-e – majd azt mondta, maradjon ott, amíg a rendőrség ki nem érkezik, mert a feltételezett elkövetőt „régebb óta figyelik”.
Az Andrea által leírtak persze tipikusak lehetnek, hiszen az álrendőrök régóta ezt csinálják.
Hasonló eset már történt korábban a Nyugati téren: akkor ott egy hamis rendőregyenruhát viselő férfit fogtak el szeptemberben. Abban az esetben az álruha árulkodó eleme a jelvény volt, amelyen az azonosítószám helyén az angol nyelvű „Police” felirat szerepelt — ezt vette észre egy fiatal szemtanú, aki értesítette a valódi rendőröket. Végül a férfit megbírságolták, és az egyenruháját elkobozták.
Az álrendőrök elleni védelem alapja az, hogy megfelelően ismerjük a rendőri egyenruha és szolgálati jelvény, valamint az igazolvány valódi, jellemző jegyeit. Ezek közül a legfontosabbak:
Egyenruhánál és jelvénynél:
Szolgálati igazolvány, ha civil ruhában van:
Ezek az ismertetőjegyek segítenek eldönteni, hogy a velünk szemben álló személy valóban rendőr-e.
