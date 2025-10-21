101 évesen is heti hat napot dolgozik – elárulta, miért és mi a hosszú élet titka
Ann Angeletti lányával és unokájával közösen vezeti ékszerüzletét.
A kor csak egy szám, különösen Ann Angeletti számára. A 101 éves ékszerész évtizedek óta dolgozik New Jersey-ben, és még most is gyakran heti hat napot tölt munkával. Elárulta, miért és hogy mi a hosszú élet titka.
A 101 éves ékszerész elárulta mi a hosszú élet titka
Ann Angeletti a Curiosity Jewelers nevű ékszerbolt tulajdonosa, amelyet lányával és unokájával közös irányít. A Curiosity Jewelers 1964-ben nyitotta meg kapuit, és heti öt napon át fogadja a vásárlókat. A hatodik munkanapján Angeletti New Yorkba utazik, a híres gyémántnegyedbe.
Ha nyugdíjba mennék, meghalnék. Egyszerűen nem tudok otthon maradni
– nyilatkozta a 101 éves nő, aki lenyűgöző munkamoráljáról és kitartásáról is beszélt.
Ann már gyerekként elkezdett dolgozni, szülei brooklyni élelmiszerboltjában segédkezett. Később, amikor férje a második világháborúban harcolt, a Navy Yard haditengerészeti gyárban vállalt munkát, majd később pincérnőként helyezkedett el. A Curiosity Jewelers bolt helyét véletlenül fedezte fel:
Épp arra autóztam, megláttam, hogy kiadó a helyiség, felhívtam a tulajt, és megkérdeztem: »Mennyi a bérleti díj?« Azt mondta: havi 85 dollár
– idézte fel a nő mosolyogva.
Arra a kérdésre, mi a titka a hosszú életnek és a munkakedv megőrzésének, Angeletti egyértelmű választ adott: az önmagunkról való gondoskodás – írja a People Magazin.
Fel kell kelni, le kell zuhanyozni, enni kell, törődni kell magaddal. Mozogni kell. Ha nem szereted, amit csinálsz, akkor változtass
– mondta Ann.
