101 évesen is heti hat napot dolgozik – elárulta, miért és mi a hosszú élet titka

A kor csak egy szám, különösen Ann Angeletti számára. A 101 éves ékszerész évtizedek óta dolgozik New Jersey-ben, és még most is gyakran heti hat napot tölt munkával. Elárulta, miért és hogy mi a hosszú élet titka.

Heti hat napot dolgozik 101 évesen, elárulta mi a hosszú élet titka Fotó: Képünk illusztráció/pexels.com

A 101 éves ékszerész elárulta mi a hosszú élet titka

Ann Angeletti a Curiosity Jewelers nevű ékszerbolt tulajdonosa, amelyet lányával és unokájával közös irányít. A Curiosity Jewelers 1964-ben nyitotta meg kapuit, és heti öt napon át fogadja a vásárlókat. A hatodik munkanapján Angeletti New Yorkba utazik, a híres gyémántnegyedbe.

Ha nyugdíjba mennék, meghalnék. Egyszerűen nem tudok otthon maradni

– nyilatkozta a 101 éves nő, aki lenyűgöző munkamoráljáról és kitartásáról is beszélt.

Ann már gyerekként elkezdett dolgozni, szülei brooklyni élelmiszerboltjában segédkezett. Később, amikor férje a második világháborúban harcolt, a Navy Yard haditengerészeti gyárban vállalt munkát, majd később pincérnőként helyezkedett el. A Curiosity Jewelers bolt helyét véletlenül fedezte fel:

Épp arra autóztam, megláttam, hogy kiadó a helyiség, felhívtam a tulajt, és megkérdeztem: »Mennyi a bérleti díj?« Azt mondta: havi 85 dollár

– idézte fel a nő mosolyogva.

Arra a kérdésre, mi a titka a hosszú életnek és a munkakedv megőrzésének, Angeletti egyértelmű választ adott: az önmagunkról való gondoskodás – írja a People Magazin.

Fel kell kelni, le kell zuhanyozni, enni kell, törődni kell magaddal. Mozogni kell. Ha nem szereted, amit csinálsz, akkor változtass

– mondta Ann.