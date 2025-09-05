Ma még lehet jelentkezni ezekre a vizsgákra: aki lemarad, az kimarad!

Idén is szeptember 5-ig lehet jelentkezni az október-novemberi érettségi vizsgákra. Az érettségizők rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgákat is tehetnek majd.
Ezen a napon még jelentkezhetnek a diákok az október-novemberi érettségi vizsgákra. Azok a jelentkezők, akik nem rendelkeznek érettségi bizonyítvánnyal és középiskolával vagy szakképző intézménnyel tanulói jogviszonyban állnak, kizárólag abban a középiskolában, szakképző intézményben jelentkezhetnek érettségi vizsgára, amellyel a tanulói jogviszonyuk fennáll, vagy, ha az nem szervez érettségi vizsgát, a kijelölt középiskolában, szakképző intézményben. A kijelölt intézmények, valamint a jelentkezés benyújtásáról szóló legfontosabb információk megtalálhatók az Oktatási Hivatal honlapján.
Kalkuttai Szent Teréz vagy ismertebb nevén Teréz anya, Nobel-békedíjas apáca, misszionárius 87 éves korában, 1997. szeptember 5-én halt meg. Teréz anya volt a Szeretet Misszionáriusai szerzetesrend alapítója, aki a szegények között végzett áldozatos munkájával az egész emberiség elismerését kiváltotta. A Nobel -békedíjat 1979-ben kapta a szegények, a nélkülözők, betegek és árvák közötti emberbaráti tevékenységéért. Halála után szentté is avatták.
Az ENSZ Közgyűlése magyar kezdeményezésre nyilvánította szeptember 5-ét, Boldog Kalkuttai Teréz anya, Nobel-békedíjas apáca 1997-ben bekövetkezett halálának napját a jótékonyság világnapjává. A világnapot az Országgyűlés emberi jogi, kisebbségi, civil és vallásügyi bizottsága kezdeményezte még 2011-ben, majd a kormány felkérte a külügyi tárcát a szükséges diplomáciai lépésekre. A munka döntő részét Magyarország New York-i főkonzulátusa végezte: ötven ország képviselőivel egyeztettek, hogy minél többen támogassák a világnap gondolatát. A jótékonyság világnapját 2013 óta ünnepeljük.
1946. szeptember 5-én, Zanzibarban (Tanzánia) született Freddie Mercury, a Queen együttes énekese Faroukh Bulsara Mercury néven. Első albuma 1973-ban jelent meg. Hírnevét az 1975-ben kiadott "One Night at the Opera" című nagylemezzel és az azon szereplő "Bohemian Rhapsody" című dallal alapozta meg. Élete végéig dolgozott, és az 1991 elején megjelent "Innuendo" című lemeze ugyanúgy listavezető lett, mint az együttes sikerszámaiból összeállított örökzöld lemez.
A neves író, újságíró, szerkesztő 1942-ben ezen a napon hunyt el a Budapesten a hivatalos iratok szerint. A magyar realista próza kiemelkedő alakja volt, a Nyugatban 1908-ban megjelent Hét krajcár című elbeszélése pedig országos hírnevet hozott neki. Kiváló életművéből is kiemelkedik az Erdély- trilógia, a Légy jó mindhalálig, az Úri muri, a Rokonok és az Árvácska. Művészetével ő lett a magyar kritikai realizmus beteljesítője.
Pénteken 07:00-19:00 -ig a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19–21.) és 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.). Emellett szombaton 08:00-18:00 óra között ugyancsak a Közép-magyarországi RVK Intézetben.
A koponyeg.hu szerint pénteken sok lesz a napsütés, eső nem várható. Az északnyugati légmozgás gyakran élénk lehet. Folytatódik a nyárias, már-már strandidő 29–30 fok körüli maximumokkal. Szombaton a napos időszakokat gomolyfelhők zavarják, melyekből helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A hőmérséklet 28 fok körül alakul. Vasárnap pedig többnyire napos idő lesz gomolyfelhőkkel, csapadék nem valószínű. Az északi, északkeleti szél időnként megélénkül. Reggel 9–17, délután 24–31 fok közötti értékeket mérhetünk.
A BKK tájékoztatása szerint rendezvény miatti korlátozás lesz a XIII. kerületben szeptember 05., péntek 09:00 és szeptember 07., vasárnap 05:00 óra között. Emellett:
Szeptembertől a XII. kerületben is újraélhetjük a múltat és kipróbálhatjuk a ’80-as évek népszerű randiprogramját, az autós mozit. Szeptember 5-én a Moszkva tér című film lesz terítéken, így érdemes bekészülni a nasikkal és begurulni a Böszörményi úti parkolóba egy kellemes esti filmvetítésre - olvasható az esemény leírásában.
Idén 10. alkalommal pezsdül fel Ferencváros ikonikus tere: szeptember 5. és 7. között ingyenes programokkal várják az érdeklődőket a Bakáts Feszten. A Csaknekedkislány, a MÁV Szimfonikus Zenekar és még sok más előadó érkezik a nagyszínpadra, a gyerekek kacagásáról pedig megannyi családi program és Kalap Jakab is gondoskodik. További részletek itt olvashatók az eseményről.
Az idén 35. alkalommal megrendezésre kerülő Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál színes programkavalkádja zseniális hétvégi kikapcsolódásnak ígérkezik. Érdemes ellátogatni Budapest Bornegyedébe szeptember 5-7. között, ahol több helyszínen kihagyhatatlan koncertek és a legjobb pincészetek isteni borai és pezsgői várják az érdeklődőket.
Felix Salten magyar származású osztrák író, a Bambi szerzője 1869. szeptember hatodikán született Salzmann Zsigmond néven, Pesten. Nevét 1923-ban írt munkája, a Bambi tette világhírűvé. Németországban 1936-ban betiltották a könyveit. Két évvel ezután Bécsből menekülnie kellett és Zürichbe költözött.
Zugló 90. születésnapja alkalmából szeptember 6-án egy felejthetetlen jubileumi buli keretében a Városligetbe gyűlik a kerület apraja-nagyja. A rendezvényen finom ételekkel, mesejátékkal, koncertekkel, workshopokkal, fotókiállítással és programok sokaságával várják az ünnep iránt érdeklődőket - olvasható az esemény leírásában.
Szeptember 7-től szeptember 14-ig a II. kerületben lesz lomtalanítás, a megszokott módon. Vagyis a megunt, használhatatlan nagy méretű tárgyakat most vasárnaptól tehetik ki a lakosok a ház elé ebben a kerületben. Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében a MOHU arra kéri a lakosokat, hogy a lomokat csak a címükre vonatkozó napon, 18 óra után készítsék ki. A nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül. Az, hogy melyik utcában melyik nap lesz lomtalanítás ezen a térképen látható.
1919. szeptember 6-án csendőrsortűz oltotta ki bányászok életét Tatabányán. Ennek emlékére szeptember első vasárnapja a bányászat, a bányászatban dolgozók nagy áldozatokat követelő munkájának ünnepnapja.
Szeptember 7. és 18. között immár 27. alkalommal szól a vastaps a zsidó kultúra legkiválóbb képviselőinek. A zsinagógák hazai és nemzetközi előadók koncertjeitől, színházi előadásoktól, irodalmi estektől, talk show-któl lesznek hangosak. A részletes programok itt olvashatók.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.