Ma még lehet jelentkezni ezekre a vizsgákra: aki lemarad, az kimarad!

Ezen a napon még jelentkezhetnek a diákok az október-novemberi érettségi vizsgákra. Azok a jelentkezők, akik nem rendelkeznek érettségi bizonyítvánnyal és középiskolával vagy szakképző intézménnyel tanulói jogviszonyban állnak, kizárólag abban a középiskolában, szakképző intézményben jelentkezhetnek érettségi vizsgára, amellyel a tanulói jogviszonyuk fennáll, vagy, ha az nem szervez érettségi vizsgát, a kijelölt középiskolában, szakképző intézményben. A kijelölt intézmények, valamint a jelentkezés benyújtásáról szóló legfontosabb információk megtalálhatók az Oktatási Hivatal honlapján.

Ma van Teréz anya halálának emléknapja

Kalkuttai Szent Teréz vagy ismertebb nevén Teréz anya, Nobel-békedíjas apáca, misszionárius 87 éves korában, 1997. szeptember 5-én halt meg. Teréz anya volt a Szeretet Misszionáriusai szerzetesrend alapítója, aki a szegények között végzett áldozatos munkájával az egész emberiség elismerését kiváltotta. A Nobel -békedíjat 1979-ben kapta a szegények, a nélkülözők, betegek és árvák közötti emberbaráti tevékenységéért. Halála után szentté is avatták.

Szeptember 5-e a jótékonyság világnapja is

Az ENSZ Közgyűlése magyar kezdeményezésre nyilvánította szeptember 5-ét, Boldog Kalkuttai Teréz anya, Nobel-békedíjas apáca 1997-ben bekövetkezett halálának napját a jótékonyság világnapjává. A világnapot az Országgyűlés emberi jogi, kisebbségi, civil és vallásügyi bizottsága kezdeményezte még 2011-ben, majd a kormány felkérte a külügyi tárcát a szükséges diplomáciai lépésekre. A munka döntő részét Magyarország New York-i főkonzulátusa végezte: ötven ország képviselőivel egyeztettek, hogy minél többen támogassák a világnap gondolatát. A jótékonyság világnapját 2013 óta ünnepeljük.

Ma lenne 79 éves Freddie Mercury

1946. szeptember 5-én, Zanzibarban (Tanzánia) született Freddie Mercury, a Queen együttes énekese Faroukh Bulsara Mercury néven. Első albuma 1973-ban jelent meg. Hírnevét az 1975-ben kiadott "One Night at the Opera" című nagylemezzel és az azon szereplő "Bohemian Rhapsody" című dallal alapozta meg. Élete végéig dolgozott, és az 1991 elején megjelent "Innuendo" című lemeze ugyanúgy listavezető lett, mint az együttes sikerszámaiból összeállított örökzöld lemez.