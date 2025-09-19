„Egy fájdalmas vérbetegség elvette a gyerekkoromat – de a könyvem segít a jövő gyerekeinek”

Vérbetegséggel küzd, a 13 éves Angel Salami. Nemcsak saját betegségével küzd nap mint nap, hanem azért is, hogy mások jobban megértsék a sarlósejtes vérszegénységet. A tinédzser egy új gyermekkönyv, a My Blood, Your Blood főszereplője, amely az iskolákba kerül, és segít lebontani a betegség körüli stigmát.

Vérbetegsége ihlette a 13 éves kislányt arra, hogy saját történetével másokon segítsen és felhívja a véradás fontosságára a figyelmet Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

A vérbetegség, amely gyermekkorokat vesz el

A vérbetegség, amelyben a kislány szenved, a sarlósejtes vérszegénység. A brit NHS Blood and Transplant együttműködött Laura Henry-Allain MBE díjnyertes írónővel a Sarlósejtes Vérszegénység Tudatosság Hónapja alkalmából, aki Angel története nyomán írta meg a könyvet. A könyv célja, hogy fontos beszélgetéseket indítson el az osztálytermekben, az otthonokban és a közösségekben erről a sokszor félreértett állapotról, amely az Egyesült Királyság leggyorsabban terjedő genetikai betegsége.

Angel és édesapja, Kehinde is ezzel a krónikus kórral élnek, amelyben a vörösvértestek kóros alakot vesznek fel, elzárva a véráramlást, ezzel pedig súlyos fájdalmat, szervkárosodást, sőt életveszélyes szövődményeket okoznak. Angel születésétől fogva tudta a diagnózist a szűrésnek köszönhetően, de a betegség így is meghatározta gyermekkorát. „Nyughatatlanná tesz. Nem tudok olyasmiket csinálni, amiket mások nap mint nap. Nem mehetek például korcsolyázni, mert túl hideg van, de a nyári forróságban sem mehetek ki, mert túl meleg” – mesélte a Mirrornak.

Angel története rávilágít a véradás jelentőségére is, különösen a fekete közösségekből származó donorok esetében. Angel eddig két életmentő vérátömlesztést kapott, amelyek jobb egészséget és esélyt adtak neki. „A véradások megmentettek. Egészségesebbé tettek” – mondta. Az átömlesztések kulcsfontosságúak a válságos állapotok megelőzésében, de ehhez több donorra van szükség – jelenleg azonban a közösségi részvétel még mindig alacsony. Az írónő, Laura Henry-Allain is személyes élményből merített: 13 évvel ezelőtt tíz egység vérre volt szüksége az életmentéshez. „Ez kötött össze először az NHS Blood and Transplant szervezettel, és ezáltal Angel történetével is” – magyarázta.

A „kríziseket”, ahogy nevezik a rohamszerű epizódokat, kiválthatja a hideg vagy meleg levegő, stressz vagy akár kiszáradás hatására is előjöhet. Napokig vagy akár hetekig is eltarthatnak, kórházi kezelést és erős fájdalomcsillapítókat igényelve.

Angel ennek ellenére bátran beszél a betegségéről, ami édesapját is büszkeséggel tölti el: „Nem fél nyíltan beszélni róla. Nagy öröm számomra, hogy részt vehetett ebben a könyvben, és hogy képes a saját történetét megosztani a nagyobb tudatosság érdekében.”