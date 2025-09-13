Tömegverekedés Pesterzsébeten: újabb két fiatal került rácsok mögé

Ahogyan azt korábban a Metropol megírta, tömegverekedés alakult ki szeptember 10-én, szerdán Pesterzsébeten, a Munkácsy Mihály utcában. A balhé odáig fajult, hogy legalább ötven ember vonult az utcára. A rendőrök egy 16 éves fiút állítottak elő, míg a mentősök két férfit kórházba szállítottak.

Tömegverekedés tört ki Pesterzsébeten

Mindenhol hallani lehetett az üvöltözést, zengett az egész környék

– mesélte korábban lapunknak egy helyi férfi, L. Endre. „Én úgy tudom, hogy a Jókai utcából indult a balhé. Többen összevesztek és végül hatalmas tömegverekedés lett belőle. Fiatal gyerekek is voltak a verekedők között…”

A férfi szerint egyértelmű, hogy a kábítószer miatt tört ki a balhé. Emiatt alakulhatott ki tömegverekedés.

Ez a környék rettenetes. Nyílt titok, hogy árulják a kábítószert! A húgomat múltkor el kellett kísérnem boltba, mert sötétedés után már nem mer kimenni, mert fél, hogy elveszik tőle azt a pár száz forintot, amit magánál tart.

Végül a mentősökre is szükség volt, két embert vittek kórházba.

A mentősök és a rendőrök jelenléte szinte mindennapos. Ezen változtatni kell. Szerintem most csak szerencse, hogy nem halt meg valaki. Legalább ötven ember vonult ki a hatalmas őrjöngésre. Remélem, felszámolják most már őket!

– zárta.

Az esettel összefüggésben megkerestük a BRFK-t, ahonnan két válasz is érkezett.

„A rendőrségre 2025. szeptember 10-én 19 óra 40 perc körül érkezett bejelentés, hogy a XX. kerületben, a Munkácsy Mihály utcában többen összeverekedtek. A járőrök pár perc alatt a helyszínre értek, egy 16 éves fiút előállítottak, illetve a mentőszolgálat munkatársai két embert szállítottak kórházba könnyű sérüléssel. A BRFK XX. Kerületi Rendőrkapitányság az esettel összefüggésben csoportosan elkövetett garázdaság bűntett gyanúja miatt rendelt el nyomozást, amelynek keretében kamerafelvételeket foglalt le, amelyek kielemzése és a verekedésben részt vevők azonosítása folyamatban van.”

Majd pár nappal később hozzá tették: