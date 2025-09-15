Szentkirályi Alexandra: Átver a TISZA! A magyarok nem kérnek az adóemelésből!

A TISZA egyetlen helyen van vezető pozícióban, ez pedig a főváros.

Látjuk mire mentek Karácsony Gergellyel másfél év alatt: csőd, rossz

döntések, óvodás szintű hibák és előterjesztések - most meg beismerték

azt is, hogy adót akarnak emelni.

Ha jön a TISZA-adó, a budapestiek átlagosan 356.000 forinttal többet

fognak fizetni évente.

Ne hagyjuk! Minden budapesti keményen megdolgozott azért, amije van.

Ezért is az egykulcsos adórendszer a legigazságosabb.

Mi ezt a munkát alacsony adókkal, adókedvezménnyel, adómentességgel

háláljuk meg - a Fidesz az adócsökkentések pártja.

A túloldalon eközben kiderült az igazság: adót akarnak emelni, de nem

mondhatják el mire készülnek mert "megbuknak", majd a választás után,

mert akkor "mindent lehet".

Átver a TISZA! A magyarok nem kérnek az adóemelésből!