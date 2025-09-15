RETRO RÁDIÓ

Szentkirályi Alexandra: Átver a TISZA! A magyarok nem kérnek az adóemelésből!

Kocsmában szólta el magát Magyar Péter asszisztense.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.15. 16:10
Szentkirályi Alexandra TISZA Molnár Dániel

Szentkirályi Alexandra Facebook-posztban reagált Magyar Péter asszisztensének elszólásáról.

Molnár Dániel, Magyar Péter brüsszeli asszisztense és a TISZA fővárosi képviselője egy kocsmában szólta el magát:Az adóemelés, a többkulcsos SZJA mellett érvelt, majd ezt a kommentek között Barna Judit, – szintén tiszás fővárosi képviselő – is megerősítette.

- írja Facebook-videójához Szentkirályi Alexandra.

A TISZA egyetlen helyen van vezető pozícióban, ez pedig a főváros.
Látjuk mire mentek Karácsony Gergellyel másfél év alatt: csőd, rossz
döntések, óvodás szintű hibák és előterjesztések - most meg beismerték
azt is, hogy adót akarnak emelni.

Ha jön a TISZA-adó, a budapestiek átlagosan 356.000 forinttal többet
fognak fizetni évente.

Ne hagyjuk! Minden budapesti keményen megdolgozott azért, amije van.
Ezért is az egykulcsos adórendszer a legigazságosabb.

Mi ezt a munkát alacsony adókkal, adókedvezménnyel, adómentességgel
háláljuk meg - a Fidesz az adócsökkentések pártja.

A túloldalon eközben kiderült az igazság: adót akarnak emelni, de nem
mondhatják el mire készülnek mert "megbuknak", majd a választás után,
mert akkor "mindent lehet".

Átver a TISZA! A magyarok nem kérnek az adóemelésből!

- írta a Facebookon a Fidesz fővárosi franciójának vezetője.

