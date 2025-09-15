Szentkirályi Alexandra: Átver a TISZA! A magyarok nem kérnek az adóemelésből!

Kocsmában szólta el magát Magyar Péter asszisztense.
Szentkirályi Alexandra Facebook-posztban reagált Magyar Péter asszisztensének elszólásáról.
Molnár Dániel, Magyar Péter brüsszeli asszisztense és a TISZA fővárosi képviselője egy kocsmában szólta el magát:Az adóemelés, a többkulcsos SZJA mellett érvelt, majd ezt a kommentek között Barna Judit, – szintén tiszás fővárosi képviselő – is megerősítette.
- írja Facebook-videójához Szentkirályi Alexandra.
A TISZA egyetlen helyen van vezető pozícióban, ez pedig a főváros.
Látjuk mire mentek Karácsony Gergellyel másfél év alatt: csőd, rossz
döntések, óvodás szintű hibák és előterjesztések - most meg beismerték
azt is, hogy adót akarnak emelni.
Ha jön a TISZA-adó, a budapestiek átlagosan 356.000 forinttal többet
fognak fizetni évente.
Ne hagyjuk! Minden budapesti keményen megdolgozott azért, amije van.
Ezért is az egykulcsos adórendszer a legigazságosabb.
Mi ezt a munkát alacsony adókkal, adókedvezménnyel, adómentességgel
háláljuk meg - a Fidesz az adócsökkentések pártja.
A túloldalon eközben kiderült az igazság: adót akarnak emelni, de nem
mondhatják el mire készülnek mert "megbuknak", majd a választás után,
mert akkor "mindent lehet".
Átver a TISZA! A magyarok nem kérnek az adóemelésből!
- írta a Facebookon a Fidesz fővárosi franciójának vezetője.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.