RETRO RÁDIÓ

Drámai képsorok: Őrülten száguldozó furgon tarolt Budapesten - videó

Az autós mindent letarolt, ami az útjába került. A súlyos balesetet csütörtök éjjel történt, Budapesten.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.19. 08:54
furgon taxisofőr baleset száguldás

Száguldozó furgon okozott súlyos balesetet csütörtök éjjel Budapesten, miután a sofőr a piros lámpa ellenére hatalmas sebességgel hajtott be egy kereszteződésbe. 

A furgon őrült száguldása után súlyos balesetet okozott
A furgon őrült száguldása után súlyos balesetet okozott 
Fotó: Gé

A száguldásban a furgon vezetője súlyosan megsérült

A furgon letarolta a szabályosan érkező taxit, majd a járdára felhajtva kidöntött egy lámpát, végül egy villanyoszlopnak csapódva állt meg – számolt be róla a Tények. A balesetben a furgon vezetője beszorult a roncsba, ezért a tűzoltóknak körbe kellett vágniuk a szélvédőt és a bal első ajtót, hogy kiszabadíthassák. A férfi súlyosan megsérült, a taxisofőrt pedig szintén kórházba szállították a mentők.

A videó ITT tekinthető meg:


 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu